Haberler

İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu Haber Videosunu İzle
İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orta Doğu'da savaş gerilimi giderek tırmanırken İran'a ait insansız hava araçlarının saldırısının ardından Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman yükseldiği bildirildi. Saldırıda yaralanmalar ve hasar meydana geldiği açıklandı.

  • İran'a ait insansız hava araçları Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisine saldırı düzenledi.
  • Bapco petrol rafinerisi Bahreyn'in en büyük petrol rafinerisidir.
  • Saldırı sonucunda rafineri bölgesinde hasar meydana geldi.

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman görüldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, İran'a ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırının ardından rafineri bölgesinde hasar meydana geldiğini öne sürdü.

Bahreyn'de enerji sektörünün en kritik tesislerinden biri olan Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman yükseldiği bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre rafineri yönünden yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

YARALILAR VAR İDDİASI

Bir görgü tanığı, hükümetin daha önce Sitra bölgesinde İran'a ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanmalar ve hasar meydana geldiğini açıkladığını belirterek rafineri çevresinin de dumanla kaplandığını söyledi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilirken, rafineride meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜLKENİN EN BÜYÜĞÜ

Bapco, Bahreyn'in ana petrol rafinerisi olarak ülkenin enerji üretiminde ve petrol işleme kapasitesinde kritik bir rol üstleniyor. Tesiste yaşanan herhangi bir aksamanın enerji piyasaları açısından da önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

Yeni liderini açıklayan İran, düşmanın can damarını yerle bir etti
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrolde tarihi yükseliş

Savaş piyasaları fena vurdu! Tarihi rekor geldi
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan: İran gemisinin tam konumunu İsrail'e biz verdik

'Şeref konuğu' olarak çağırdıkları İran gemisini kendileri ihbar etmiş
Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Tarihi galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacağım
Cem Yılmaz Madrid Havalimanı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi

Daha fazla kaçamadılar! Avrupa kentinin havalimanında yakalandılar
Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı

Bu çocuklara ne oluyor? Dehşete düşüren görüntüler
Hindistan: İran gemisinin tam konumunu İsrail'e biz verdik

'Şeref konuğu' olarak çağırdıkları İran gemisini kendileri ihbar etmiş
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
BAE'den Güney Kore'ye acil çağrı: Teslimatı hızlandırın

İran'ın vurduğu ülke, Güney Kore'ye koştu: Hemen hızlandırın