İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu
Orta Doğu'da savaş gerilimi giderek tırmanırken İran'a ait insansız hava araçlarının saldırısının ardından Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman yükseldiği bildirildi. Saldırıda yaralanmalar ve hasar meydana geldiği açıklandı.
- İran'a ait insansız hava araçları Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisine saldırı düzenledi.
- Bapco petrol rafinerisi Bahreyn'in en büyük petrol rafinerisidir.
- Saldırı sonucunda rafineri bölgesinde hasar meydana geldi.
Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Bahreyn'deki Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman görüldüğü bildirildi. Görgü tanıkları, İran'a ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırının ardından rafineri bölgesinde hasar meydana geldiğini öne sürdü.
Bahreyn'de enerji sektörünün en kritik tesislerinden biri olan Bapco petrol rafinerisi çevresinde yoğun duman yükseldiği bildirildi. Görgü tanıklarının aktardığına göre rafineri yönünden yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.
YARALILAR VAR İDDİASI
Bir görgü tanığı, hükümetin daha önce Sitra bölgesinde İran'a ait insansız hava araçlarının düzenlediği saldırı sonucu yaralanmalar ve hasar meydana geldiğini açıkladığını belirterek rafineri çevresinin de dumanla kaplandığını söyledi.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edilirken, rafineride meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
ÜLKENİN EN BÜYÜĞÜ
Bapco, Bahreyn'in ana petrol rafinerisi olarak ülkenin enerji üretiminde ve petrol işleme kapasitesinde kritik bir rol üstleniyor. Tesiste yaşanan herhangi bir aksamanın enerji piyasaları açısından da önemli etkiler yaratabileceği belirtiliyor.