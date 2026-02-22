Kerkük'te patlama
Irak'ın Kerkük vilayetinde bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi, teknik inceleme başlatıldı.
IRAK'ın Kerkük vilayetindeki bir gaz boru hattında patlama meydana geldiği bildirildi.
Irak'ın Kerkük vilayetinde dün bir gaz nakil hattında patlama meydana geldi. Patlamanın, Kerkük'e bağlı Bacvan bölgesinde gerçekleştiği belirtildi. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığını ve patlamanın nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.
