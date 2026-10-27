İngiltere'de Maplin'in el feneri satışları hazırlık çağrısı sonrası yüzde 284 arttı

Hükümetin kriz ihtimaline karşı stok yapılması çağrısının ardından temel ihtiyaç maddelerinin satışlarında önemli bir artış görüldü. BBC'de yayımlanan Newsnight programının elde ettiği verilere göre, Iceland süpermarket zinciri, haftasonu konserve ürün satışlarında %40'lık bir artış olduğunu açıkladı ve tüketicilerin uyarıları dikkate aldığının "açık" olduğunu bildirdi.Satışlardaki artış, Savunma Bakanı Wes Streeting'in, halkın siber saldırı veya aşırı hava olayları gibi acil durumlara hazırlık için malzeme stoklamaları gerektiğini söylemesinin ardından geldi. Elektronik ürünler zinciri Robert Dyas, geçen haftaya kıyasla radyo satışlarında %160'lık bir artış bildirdi. Bir diğer zincir Maplin ise radyo satışlarında %92, el feneri satışlarında %284 ve taşınabilir şarj cihazı satışlarında %106'lık bir artış olduğunu açıkladı.Maplin verilerinde, hükümetin geçen hafta yaptığı açıklamadan bu yana geçen dönem yapılan satışlar, geçen ayın aynı dönemiyle karşılaştırılıyor.Maplin Genel Müdürü Ollie Marshall, "Hazır Olu duyurusunun ardından saatler içinde insanların temel ihtiyaçlara yöneldiğini gördük. El feneri, kurmalı radyo, taşınabilir şarj cihazı. El feneri satışları neredeyse dört katına, radyo satışları ise üç gün içinde neredeyse iki katına çıktı" dedi."Bunlar, elektrik kesintisi olduğunda bir evin bağlantısını ve bilgilendirilmesini sağlayan basit, uygun fiyatlı ürünler ve insanların bu tavsiyeleri ciddiye aldığını görmek cesaret verici."Savunma Bakakanı Streeting, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada, halkın kişi başı günde üç litre su, konserve yiyecekler, bebek maması, pilli el fenerleri ve cep telefonu şarj cihazları bulundurmaları gerektiğini söyledi.Bahsedilen ürünlerin çoğu, Newsnight'ın satışları hızla artan ürünler listesinde de yer alıyor.Streeting ürün satışlarındaki artış için "İnsanların hazırlıklı olmak için pratik adımlar atması cesaret verici. Konserve yiyeceklerden el fenerlerine kadar birkaç temel günlük eşyanın evde bulunması, hanelerin sel, elektrik kesintisi gibi aksaklıklara hazırlanmasına yardımcı olur. Hepimiz Britanya'yı daha dirençli hale getirmede rol oynayabiliriz" dedi. Süpermarket zinciri Iceland'ın bir sözcüsü de "Tüketicilerin hükümetin mesajını dinlediği açıkça görülüyor" dedi ve ekledi: "Hafta sonu konserve ürün satışlarında %40'lık bir artış ve şişelenmiş su satışlarında da güçlü bir performans gözlemledik. Bu ürünleri tedarikimiz sağlıklı seviyede kalmaya devam ediyor."

Newsnight ayrıca, savunma bakanının bahsettiği ürünlerin satışlarında artış olduğunu bildiren bağımsız perakendecilerle de görüştü.Acil durum ve hayatta kalma ürünleri satan Sgt Prepper'ın çevrimiçi mağazasından Josh Pringle, satışlarının 10 kat arttığını söyledi. "Çarşamba günü küçük bir işletmeydik. Sonra hükümet 'Hazır Olun' kampanyasını başlattı ve gördüklerimize inanamadık. Ardı ardına siparişler geldi. Çoğu kurmalı radyo içindi."Preppers Shop UK'nin kurucusu Lincoln Miles da hükümetin açıklamasının ardından satışlarda %650'lik bir artış olduğunu söyledi.Hükümetin acil durum listesinde hangi ürünler var?Su Kişi başı günlük 3 litre içme suyu. Yemek pişirme ve temizlik gibi diğer ihtiyaçlar için daha fazlasına gerek duyulacaktır.Gıda Buzdolabı gerektirmeyen veya pişirme ihtiyacı olmayan, raf ömrü uzun gıdalar. Örneği, konserve et, balık veya sebzeler, kuru meyve ve kuruyemiş. Hijyen El dezenfektanı, ıslak mendil ve kişisel bakım ürünleriAydınlatma ve ısınma El feneri ve yedek piller. Battaniyeler, uyku tulumları ve sıcak tutacak giysilerİletişim ve bilgi FM radyo (pilli veya kurmalı) Elektrik kesintileri sırasında güncel bilgileri takip edebilmek için haber dinlediğiniz ulusal veya yerel radyo istasyonlarının frekanslarını bir yere not edin. Telefonları veya uyumlu tıbbi cihazları şarj etmek için şarj edilmiş taşınabilir şarj cihazı. Para ve belgeler Nakit para (bozuk para ve banknot karışık) ve kartlar Elektronik ödeme sistemlerinin veya ATM'lerin çalışmadığı durumlar için. Yanınızda bulundurmanız gereken nakit miktarı, ailenizin temel ihtiyaçlarına göre değişiklik gösterebilir.Kimliklerin/belgelerin kopyaları Pasaport, doğum belgesi, sigorta poliçesi detayları ve kullandığınız tıbbi cihazlara ilişkin talimatlar gibi önemli belgelerin basılı kopyalarını hazır bulundurun.Önemli telefon numaraları ve bilgiler Acil durumlarda iletişime geçmeniz gereken kişilerin (durumunu kontrol etmeniz gerekebilecek kişiler dahil iletişim bilgilerini ve düzenli kullandığınız ilaçların listesini dozajlarıyla birlikte bir yere not edin.Tıbbi ihtiyaçlar ve sağlık İlk yardım çantası, ilk yardım malzemeleri. Su geçirmez yara bantları, sargı bezleri, termometre, antiseptik solüsyon, göz yıkama solüsyonu, steril pansuman malzemeleri ve eldivenler, tıbbi bantlar ve cımbız gibi unsurlar bulunmalı. Temel ilaçlar ve tıbbi malzemeler İlaçlarınızın bitme riskini azaltmak için reçete yenileme taleplerinizi hep erken yapın. İlaçlarınıza ihtiyaç duymadan en az 5 iş günü öncesinden reçete talebinde bulunmanız önemli. Bebek ürünleri Hazır veya "doğrudan tüketime uygun" bebek mamaları en iyi seçenek çünkü toz mamayı hazırlamak için suyu güvenli bir şekilde kaynatamayabilirsiniz. Bebek bezleri ve ıslak mendillerEvcil hayvan ürünleri Evcil hayvan maması ve şişelenmiş suOrijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .