Haberler

İngiltere Başbakanı Starmer resmen istifa etti

İngiltere Başbakanı Starmer resmen istifa etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Kral 3’üncü Charles’a istifasını sundu. Yerine İşçi Partisi lideri Andy Burnham atandı ve yeni hükümetin önceliklerini açıkladı.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, istifasını İngiltere Kralı 3'üncü Charles'a resmen sundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başbakanlık görevinden resmen istifa etti. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, Kral 3'üncü Charles'tan hükümeti kurma görevini alarak resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu. Starmer'ın görevinden ayrılmasıyla Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya taşınan Burnham, ilk konuşmasında yeni hükümetin önceliklerini açıkladı. Daha istikrarlı ve sorumlu bir siyaset anlayışı izleyeceğini kaydeden Burnham, hayat pahalılığıyla mücadele, ekonomik büyümenin hızlandırılması ve kamu hizmetlerinin iyileştirilmesinin hükümetin temel öncelikleri arasında olacağını aktardı.

Eski İngiltere Başbakanı ve İşçi Partisi lideri Keir Starmer ise Başbakanlık Konutu 10 numara önünde son konuşmasını gerçekleştirdi. Partisini tarihi bir yenilgiden çıkardığını söyleyen Starmer, başbakanlık görevini yürütmenin 'hayatının ayrıcalığı' olduğunu bildirdi. Starmer, İngiltere'nin artık daha güçlü olduğunu belirterek, "2024'teki galibiyetimizden bu yana tek amacım ülkemize başbakan olarak hizmet etmekti. Uluslararası itibarımız daha iyi bir konumda. Ülkemdeki bütün iradeyi çok yakından gözlemledim. Halefim Andy Burnham'a başarılar diliyorum. Aileme ve ekibime teşekkür etmek istiyorum. İngiliz halkına teşekkür ediyorum, Bana bu fırsatı verdiği için" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamas'ın yeni lideri belli oldu

Hamas'ın yeni lideri belli oldu
Asgari ücrette yeni hazırlık! Hükümet harekete geçti

Asgari ücrette tarihi değişiklik! Hükümet resmen düğmeye bastı
Memurların rüşvet yazışmaları! Uyuşturucu taşıyan tır için 270 bin Euro istemişler

Memurların rezilliği ifşa oldu! Rüşvet uğruna göz yumduklarına bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 ilde düğmeye basıldı! Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında

Aralarında polis ve avukatların da olduğu 50 şüpheli gözaltında
İstilacı çekirge haberleri yetkilileri alarma geçirdi: Saha kontrolleri artırıldı

İstilacı dev çekirge yetkilileri alarma geçirdi: Son durum ne?
Arkadaşının Toros'unu hırsızlardan koruyabilmek için forkliftle konteynerin üzerine koydu

Her gün bir parçası çalınıyordu, çözümü böyle buldu
Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı

Edis Lollapalooza'da halay çekti: Dünya sahnesinde Türk rüzgarı
İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim

İngiltere'de Starmer dönemi bitti! İşte başa geçen yeni isim
Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'nin görevden alınmasının perde arkası

İşte o valinin görevden alınmasının perde arkası

Cucurella'nın çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü

Çöp poşetinin içinde taşıdığı şeyi görenler hayrete düştü