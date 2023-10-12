İHH Başkanı: Gazze'ye insani yardım koridoru açılması için çağrı yapıyoruz

İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'de yaşanan insani kriz nedeniyle acil olarak bir insani yardım koridoru açılması için tüm dünyaya çağrı yaptı. Yıldırım, İsrail'in saldırıları sonucu bölgede can güvenliği tehlikesi yaşandığını belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze'nin tamamen boşaltılarak İsrail'in kontrolüne gireceği bir koridoru kabul etmediklerini belirterek, "Gazze tekrar ayağa kalkacak. Bunun için Gazze'ye acil olarak bir insani yardım koridoru açılması için tüm dünyaya çağrı yapıyoruz." dedi.

Vakfın Fatih'teki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, İsrail'in sivil yerleşim alanları, hastane, ibadethane ve okul gibi yerlere düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de insani kriz meydana geldiğini, bu nedenle bölgeye gönderilen yardımların büyük önem taşıdığını belirtti.

Bütün İslam dünyasını Mısır'a desteğe çağırdığını ifade eden Yıldırım, "Mısır kapıyı açmaya çalışıyor. İnsani yardım koridorunun açılması lazım." dedi.

Yıldırım, tüm yardım kuruluşlarına çağrıda bulunduğunu ifade ederek, "Bir an önce Mısır'la irtibat kurun Refah Kapısı açılsın. Oradan insani yardımlar içeri girsin. 2 haftalık su kaldı. Elektrikler kesildi." diye konuştu.

Kadın ve çocukların can güvenliği için bölgeden ayrılmasını kabul edebileceklerini kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Lakin Gazze'nin tamamen boşaltılarak İsrail'in kontrolüne gireceği bir koridoru kabul etmiyoruz. Gazze tekrar ayağa kalkacak. Bunun için Gazze'ye acil olarak bir insani yardım koridoru açılması için tüm dünyaya çağrı yapıyoruz. İslam İşbirliği Toplantısı Mısır'da yapılarak Refah Sınır Kapısı'nın açılması insani yardım koridorunun oluşması için destek anlamına gelecektir. İslam ülkelerini bu konuda biz de teşvik edeceğiz. Liderlerle bir şekilde görüşeceğiz veya mesajlaşacağız. Bu konuda harekete geçilmesini istiyoruz."