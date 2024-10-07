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Hollanda, Ukrayna'ya 400 Milyon Avro İHA Yatırımı Yapacak

Hollanda, Ukrayna'ya 400 Milyon Avro İHA Yatırımı Yapacak
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Hollanda Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) geliştirme programına 400 milyon avro yatırım yapacağını açıkladı. Bakan Ruben Brekelmans, bu yatırımın keşif, savunma ve saldırı misyonlarına yönelik dronların geliştirilmesi için kullanılacağını belirtti.

HOLLANDA, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) geliştirmesine yardımcı olmak için 400 milyon avro yatırım yapacak.

Hollanda Savunma Bakanlığı, Hollanda'nın Ukrayna'nın insansız hava araçları geliştirmesine yardımcı olmak için 400 milyon avro sağlayacağını duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans, pazar günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette Hollanda'nın, Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) geliştirme programına 400 milyon avro yatırım yapacağını açıkladı.

Brekelmans, dronların öncelikle havada kullanılacağını belirterek, "Keşif, savunma ve saldırı misyonları için tasarlanmış çeşitli gelişmiş dron türlerine odaklanacak bir eylem planına 400 milyon avro yatırım yapıyoruz" dedi.

Yatırımın yaklaşık yarısının Hollanda'da harcanacağını, geri kalanının ise Ukrayna ve diğer ülkeler arasında paylaştırılacağını ifade eden Bakan Brekelmans, drone geliştirme planının yanı sıra Hollanda'nın Ukrayna'ya şu ana kadar 3,76 milyar avro askeri destek sağladığını da belirtti.

Brekelmans ayrıca, Hollanda'nın yakında Kiev'e 24 adet F-16 savaş uçağı daha teslim edeceğini söyledi ancak net bir tarih açıklamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler İnsansız Hava Aracı Teknoloji Politika Hollanda Savunma Ekonomi Ukrayna Dünya

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