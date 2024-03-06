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Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. 5 kişi hastanelik oldu

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Hindistan'da bir otel, misafirlerine ağız temizleyici olarak kuru buz verdi. Yemek sonrası sunulan bu maddeyi tüketen beş kişi ağızlarından kan gelmeye başladı ve kusmaya başladılar. Olayın ardından tüm müşteriler hastaneye kaldırıldı. Otel müdürü ise 'zarar verme niyetiyle zehirleme' suçlamasıyla tutuklandı. Olayın soruşturması devam ediyor ve polis, ağız temizleyici paketinin içeriğini adli tıp analizi yapıyor.

Hindistan'da bir otel, misafirlere ağız temizleyici olarak kuru buz verdi. Kuru bezi yiyen misafirler, kan kusmaya başladı. Otel müdürü tutuklandı.

Yemek sonrasında geleneksel olarak sunulan şeker ve baharat karışımını tüketen beş kişi kusmaya başladı ve ağızları kanamaya başladı.

Polis, paketin bir soğutma maddesi olarak kullanılan karbondioksit'in katı formu olan kuru buz içerdiğini belirtti.

Olayın ardından tüm müşteriler hastaneye kaldırıldı.

Restoranın bulunduğu Gurugram şehrindeki polisler, restoran müdürünü "zarar verme niyetiyle zehirleme" suçlamasıyla tutukladı.

Polis, Greater Noida şehrinde yaşayan Ankit Kumar'ın cumartesi günü eşi ve arkadaşlarıyla birlikte restorana gittiğini belirtti.

Yemekten sonra, bir garson onlara bir paket ağız temizleyici teklif etti. Ancak paketi tükettikten hemen sonra ağızları yanmaya ve kanamaya başladı ve kusmaya da başladı.

Sosyal medyada dolaşan olayın videosunda müşterilerin acı içinde bağırdığı görülüyor.Bazılarının ağzına buz koydukları ve yanma hissinden kurtulmak için su içtikleri görülüyor.

Müşteriler, şikayetlerinde restoran personelinin kendilerine yardım etmeyi reddettiğini de iddia etti.

Polis, bir doktorun ağız temizleyici paketinin içeriğini incelediğini ve içerdiği kuru buzun teyit edildiğini belirtti.

Olayın soruşturması devam ediyor ve polis, ağız temizleyici paketinin içeriğini adli tıp analizi yapıyor.

Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. Otelin müdürü tutuklandı

Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. Otelin müdürü tutuklandı

Hindistan'da bir otelde yemek sonrası kuru buz verilen misafirler, fenalaşıp kan kustu. Otelin müdürü tutuklandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Hindistan Hukuk 3.Sayfa Yaşam Dünya Haberler

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