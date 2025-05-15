Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
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Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, ülkede bulunan havalimanlarında yer hizmeti veren Çelebi Hava Servisi'nin güvenlik izinlerini iptal etti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, talimatların iptali yönünde ilgili tüm idari ve hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı, ülkedeki havalimanlarında yer hizmeti veren Çelebi Hava Servisi ile ilgili ilginç bir karara imza attı. Bakanlık, firmanın güvenlik izinlerini kaldırdı.

HİNDİSTAN, TÜRK HAVACILIK FİRMASININ GÜVENLİK İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ

Hindistan'dan Türkiye'nin tepkisini çekecek bir karar geldi. Ülkenin Sivil Havacılık Bakanlığı, Hindistan'daki havalimanlarında yer hizmeti sağlayan Çelebi Hava Servisi'nin güvenlik izinlerini iptal etti.

ÇELEBİ HAVACILIK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir bildiri yayımlayan Çelebi, Hindistan'da Delhi'de İndira Gandhi Uluslararası Havalimanı, Bengaluru'da Kempegowda Havalimanı Cochin Uluslararası Havalimanı, Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı, Manohar Uluslararası Havalimanı ve Kannur Havalimanları'nda yer hizmeti verdiğini ifade etti.

Yapılan açıklamada, "Havaalanı yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetlerinde bulunabilmeleri için Hindistan'da tabii olunan mevzuat gereği kendilerine verilen güvenlik izinlerinin, ulusal güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla Hindistan Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu tarafından iptal edildiğine dair Sivil Havacılık Bakanlığı Sivil Havacılık Güvenlik Bürosu'nun talimatları yukarıda belirtilen ilgili bağlı ortaklıklarımıza 15.05.2025 (bugün) tarihinde tebliğ edilmiştir. İşbu tebligatlar neticesinde CASI, CGHI, Celebi Nas'ya, Celebi Delhi Cargo ve CGSC'nın yukarıda belirtilen havalimanlarındaki faaliyetleri, Hindistan'daki ilgili mevzuat gereğince askıya alınmış durumdadır" ifadelerine yer verildi.

ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINA AYKIRI HAREKET ETMEDİK

Hindistan'daki bağlı ortaklıklarımız vasıtasıyla ülkenin havacılık sektörünün gelişimine ve büyümesine önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden şirket açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "2009 yılından bu yana Hindistan'da yer hizmetleri ve antrepo hava kargo hizmetleri sektöründeki en büyük yabancı yatırımcı olarak; Hindistan'da şu ana kadar yaklaşık 10.000 Hindistan vatandaşına istihdam imkanı sağlamış ve ülkeye 250 Milyon Amerikan Doları'ndan fazla yatırım yapmıştır. Bağlı ortaklıklarımız faaliyetlerine başladıkları günden bu yana, hiçbir suretle Hindistan'daki ulusal güvenlik çıkarlarına ve ülkedeki ilgili mevzuata aykırılık teşkil edecek bir faaliyette bulunmamıştır.

İdari otoritelerce haksız ve gerçeğe aykırı iddialara dayanarak güvenlik izinlerinin iptal edilmesi neticesinde Hindistan'daki havalimanlarında yaşanabilecek olası sıkıntılar, gecikmeler, havalimanı faaliyetlerini ve sivil hava trafiğini olumsuz etkileyebilecek gelişmelerden Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıGüven1453:

Pakistan- Hindistan savaşında taraf belirtilirse onlarda cezayı verir.oyuzden tarafsız kalınacak...

Yorum Beğen14
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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

Pakistana destek çıkınca bunların olacağı belli elinden geleni arkasına koymasın Hindular

Yorum Beğen65
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMGk:

Hindistan ne oldu asıp kesiyordun şu işlere düşecek kadar mı fiyakan bozuldu

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıLeven Ergün:

BUNA ŞÖYLE BİR YORUM GEREKİR...ÖYLE SAÇA BÖYLE TARAK..SİZ ANLADINIZ OLAYI

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Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Yani çivi.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
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