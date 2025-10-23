Haberler

Havayolu devi iflas bayrağını çekti! Yüzlerce pilot ve hostes işten çıkarıldı

ABD’nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, iflasın ardından uçuş ağını küçülterek yüzlerce çalışanını ücretsiz izne çıkardı.

ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, iflas başvurusunda bulunduktan sonra yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, mali dengelerini sağlamak amacıyla uçuş ağını küçültmeye ve filosunu daraltmaya başladı.

KADEMELİ KÜÇÜLME PLANI

Ekim ayı başından itibaren yaklaşık bir düzine şehirdeki seferlerini sonlandıran Spirit Airlines, 2025 Aralık ayına kadar sürecek kademeli küçülme planını uyguluyor. Etkilenen şehirler arasında Sacramento, San Jose, Oakland ve San Diego gibi önemli merkezlerin yanı sıra New Mexico, Tennessee, Alabama, California ve Oregon eyaletleri yer alıyor.

YÜZLERCE ÇALIŞAN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILIYOR

Şirket, yeniden yapılanma kapsamında ücretsiz izin uygulamasını genişletti. Daha önce 330 pilotu ücretsiz izne çıkaran Spirit Airlines, kasım ayında 270, 2026 başında ise 365 pilotu daha izinli duruma getirecek. Geçtiğimiz ay ise bin 800 kabin memurunun ücretsiz izne çıkarılacağı duyurulmuştu.

FİLO DA KÜÇÜLMEDEN NASİBİNİ ALACAK

Spirit Airlines, filo küçültme planı çerçevesinde yaklaşık 100 uçağını filosundan çıkaracak ve 52 Airbus uçağı satın alma taahhüdü ile 10 uçaklık opsiyonu iptal edecek. Şirket yetkilileri, "Devam eden yeniden yapılanmamızın bir parçası olarak kapasiteyi azaltıyor ve organizasyonumuzu daha küçük filo boyutuna uyumlu hale getiriyoruz" dedi.

FİNANSMAN DESTEĞİ

Öte yandan, iflas başvurusunun ardından Spirit Airlines'ın 475 milyon dolara kadar finansman desteği alması bekleniyor.

