İran lideri Hamaney: Protestocular ekonomik taleplerinde haklı

İran lideri Hamaney: Protestocular ekonomik taleplerinde haklı
Güncelleme:
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkedeki döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle yaşanan protestoların ekonomik taleplerinin meşru olduğunu belirtti. Protestocular ile kargaşa çıkaranların ayrılması gerektiğini vurgulayan Hamaney, döviz kuru artışının düşman müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savundu.

İRAN lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede protestolara yol açan ekonomik taleplerin meşru olduğunu bildirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hazreti Ali'nin doğum günü ve İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD'nin düzenlediği suikastla öldürülmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuştu. Hameney, son dönemde döviz kuru dalgalanmaları nedeniyle gerçekleştirilen protestolarla ilgili değerlendirmede bulundu. Ekonomik taleplerin meşru olduğunu belirten Hamaney, riyaldeki değer kaybı ve döviz kurlarındaki istikrarsızlığın iş ortamını olumsuz etkilediğini söyledi.

Hamaney, esnafın şikayetinin haklı olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunun çözülmesi için çaba sarf edildiğini aktardı. Döviz kurundaki artışın İran'ın düşmanlarının müdahalesiyle bağlantılı olduğunu savunan Hamaney, "Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işi. Düşman boş durmaz ve her fırsattan yararlanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı ve olacak" dedi.

Protestocular ile kargaşa çıkarmaya çalışanların birbirinden ayrılması gerektiğinin altını çizen Hamaney, "Protesto etmek uygundur ancak protesto etmek kargaşa çıkarmaktan farklıdır. Protesto edenle konuşuruz fakat kaos çıkaranla konuşmanın bir anlamı yok. Kaosçulara hadleri bildirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran'daki protestolarda biri güvenlik görevlisi olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

