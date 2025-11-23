Haberler

Güney Afrika'da düzenlenen 'G20 Zirvesi' sona erdi

GÜNEY Afrika'nın ev sahipliğinde 'Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen 'G20 Liderler Zirvesi' sona erdi.

GÜNEY Afrika'nın ev sahipliğinde 'Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen ' G20 Liderler Zirvesi' sona erdi.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde 'Dayanışma, eşitlik ve sürdürülebilirlik' temasıyla düzenlenen ' G20 Liderler Zirvesi' sona erdi. Zirvede iklim finansmanı, borç hafifletme mekanizmalarının güçlendirilmesi, kalkınma yatırımlarına daha adil erişim ve kritik madenlerden elde edilen değerin yerel ekonomilerde tutulması gibi Küresel Güney'in başlıca sorunları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı zirvede, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından G20 Zirvesi'ne ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"'Dayanışma, Eşitlik, Sürdürülebilirlik' ana temasıyla düzenlenen 20'nci G20 Liderler Zirvesi'ni Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde tamamladık.

G20 Zirvesi'nin ilk defa Afrika'da tertiplenmesinden ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Zirvede Gazze'de yaşanan yıkımın neticelerinin mümkün mertebe hafifletilmesinin küresel bir sorumluluk olduğunu vurguladım, insani yardımlar ve yeniden imara destek istedim.

1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür bir Filistin devleti kurulmadan küresel barış tam manasıyla sağlanamaz.

Mazlum Filistin halkıyla birlikte tüm bölgemizin ve insanlığın barışı, huzuru, güvenliği için bu konudaki ilkeli tutumumuzu muhafaza edeceğiz.

Zirve kapsamında yaptığım hitaplarda ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve teknolojik ilerlemelerin kalkınma politikalarına etkisine dair görüşlerimizi aktardım.

Katılımcı diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik, önemli konularda istişarelerde bulunduk.

Bu çerçevede, dün ve bugün, aralarında Avustralya, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Kanada, Angola, Etiyopya, Fransa, Brezilya, Malezya, İtalya ve Singapur devlet ve hükümet başkanlarının olduğu birçok liderin yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve bazı uluslararası kuruluş temsilcileri ile görüşmelerimiz oldu.

Bu yılki zirvemizde de 'Kimseyi geride bırakmama' şiarının uluslararası toplumun pusulası olması gerektiğini bir kez daha vurguladık.

Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı ve dayanıklı bir küresel ekonomi inşa edilmesi gerekliliğini dile getirdik.

Zirve vesilesiyle MIKTA liderleri olarak Dönem Başkanı Kore Cumhuriyeti'nin ev sahipliğinde bir araya geldik, ortak bir basın açıklaması yayımladık.

Hepsi aynı zamanda G20 üyesi olan MIKTA ülkeleriyle iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da güçlendireceğiz."

