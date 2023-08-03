Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti
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Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde serinlemek için nehre giren 29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz, bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, timsahı ateş ederek öldürdü ve futbolcunun cansız vücudunu sudan çıkardı.
Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde, Jesus Alberto Lopez Ortiz adındaki bir futbolcu, serinlemek için nehre girdi. 29 yaşındaki futbolcuyu nehirde bulunan timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü.
HAYATINI KAYBETTİ
29 yaşındaki futbolcu, serinlemek için nehirde yüzdüğü sırada bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar timsaha ateş ederek öldürdükten sonra futbolcunun vücudunu kurtardı.
CESETLE BİRLİKTE YÜZDÜ
29 yaşındaki futbolcuyu feci şekilde öldüren timsahın şok edici görüntülerde kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor.