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Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde serinlemek için nehre giren 29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz, bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, timsahı ateş ederek öldürdü ve futbolcunun cansız vücudunu sudan çıkardı.

Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde, Jesus Alberto Lopez Ortiz adındaki bir futbolcu, serinlemek için nehre girdi. 29 yaşındaki futbolcuyu nehirde bulunan timsah insanların göz önünde parçalayarak öldürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

29 yaşındaki futbolcu, serinlemek için nehirde yüzdüğü sırada bir timsah tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar timsaha ateş ederek öldürdükten sonra futbolcunun vücudunu kurtardı.

Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti

CESETLE BİRLİKTE YÜZDÜ

29 yaşındaki futbolcuyu feci şekilde öldüren timsahın şok edici görüntülerde kurbanın bedeniyle su içinde yüzdüğü görülüyor.

Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Dünya

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