Görüntüler dehşet verici! Costa Rica'da nehre giren futbolcu, timsah saldırısında hayatını kaybetti

Costa Rica'nın Rio Cañas bölgesinde serinlemek için nehre giren 29 yaşındaki futbolcu Jesus Alberto Lopez Ortiz, bir timsahın saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan vatandaşlar, timsahı ateş ederek öldürdü ve futbolcunun cansız vücudunu sudan çıkardı.