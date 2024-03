Gogglebox dizisi oyuncusu George Gilbey, iş yerinde yaşadığı kaza sonrası hayatını kaybetti

İngiltere'de yayınlanan Goggleboxdizisinin oyuncusu 40 yaşındaki George Gilbey, iş yerinde yaşadığı yüksekten düşme kazası sonrası hayatını kaybetti.

Ölüm haberini ilk paylaşan Gilbey'in kız kardeşi oldu, ve şunları yazdı: "Ebedi cennette dinlen kardeşim. Çok gençsin ama Tanrı sadece en iyilerini alır." Bunu takiben, Essex Polisi, "yüksekten çalışan bir adamın düştüğünü ve yaralandığını" doğruladı.

Gilbey, 2013'te ilk olarak Channel 4 eğlence dizisi Gogglebox'da rol almaya başladı ve 2021'de üvey babası Pete McGarry'nin ölümüne kadar devam etti.

Dizi resmi Twitter hesabı şunları paylaştı: "George, annesi Linda ve üvey babası Pete ile sekiz sezon boyunca Gogglebox ailesinin bir parçasıydı.

"En derin dualarımız bu çok üzücü zamanda Linda ve George'un ailesi ve arkadaşlarıyla.' açıklamasını yaptı.

Eski EastEnders yıldızı Daniella Westbrook şunları yazdı: "Çok erken gittin, sevgili dostum George. Çok üzgünüm."

Gilbey'in 2014'te Celebrity Big Brother'ın bir serisinde yer aldığı Ex on the Beach yıldızı Ricci Guarnaccio şunları yazdı: "Kalbimi kırdın. George, seni gerçekten özleyeceğim dostum.

"Her zaman odanın parlayan yıldızıydın, diğerlerine değer verdin ve yaşadığımız anılar kardeşim için daima kalbimde olacak."

Gogglebox'tan bir süre ayrıldıktan sonra, Gilbey 2017'de geri döndü ve üvey babası Pete'nin 2021'deki ölümüne kadar dizide bir figür olarak kaldı.