Beyaz Saray: 5 milyar dolarlık bütçe, Gazze'nin inşasında kullanılacak

Güncelleme:
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin bölgenin yeniden inşası için taahhüt ettikleri 5 milyar dolarlık bütçenin detaylarını açıkladı. Toplantıya 20'den fazla ülkenin katılması bekleniyor.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin vadettiği 5 milyar dolarlık bütçe, bölgenin yeniden inşası için kullanılacak" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında bugün Washington'da gerçekleştirilecek Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin toplantısına ilişkin değerlendirmede bulundu. Leavitt, Trump'ın açılış konuşmasının ardından toplantıya katılacak ülke temsilcilerinin konuşmalarını yapacağını belirterek, 20'den fazla ülkenin toplantıya katılacağını bildirdi.

Katılımcı ülkeleri ve hangi ülkenin Gazze için ne kadar bağış yapacağını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Leavitt, "Burada, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsettiğimizi belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Leavitt, bütçenin ne şekilde kullanılacağıyla ilgili ise "Barış Kurulu karar verecek, Başkan Trump, başkanlık ediyor fakat tüm üye tarafların da fonlama konusunda oy hakkına sahip olacağına inanıyorum. Üye ülkelerle birlikte kararlar alacak olan teknokratik bir katman bulunuyor. Öncelikle Gazze'de güvenliğin sağlanması konusunda adımların atılması gerekiyor ve bunun için Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) bölgede göreve başlaması önemli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
