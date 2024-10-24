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G7, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Kredi Sağlayacak

G7, Ukrayna'ya 50 Milyar Dolar Kredi Sağlayacak
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin Ukrayna'ya bu yıl sonuna kadar 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini ve ABD'nin bu katkının 20 milyar dolarını üstleneceğini açıkladı. Geri ödemenin ise Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle yapılacağı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğin açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G7'nin bu yıl sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlamayı taahhüt ettiğini ve ABD'nin 20 milyar dolarlık katkı sunacağını bildirdi.

Yellen, ABD'nin katkısının Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirle geri ödeneceğini söyledi. Böylece savaşın maliyetini ABD ve Avrupa'daki vergi mükellefleri yerine Rusya'nın üstlenmek zorunda kalacağını aktaran Yellen, "Geri ödemenin kaynağının ABD veya Ukrayna vergi dolarları değil, Rusya'nın dondurulan varlıklarından elde edilen gelirler olacağına olan bağlılığımızı göstermek için Bakan Marchenko ve ben bugün ortak bir bildiriyi imzalamak üzere buradayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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