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Fransa'da Başbakan Barnier Güvensizlik Oyu ile Karşı Karşıya

Fransa'da Başbakan Barnier Güvensizlik Oyu ile Karşı Karşıya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından atanan Başbakan Michel Barnier, yarın Ulusal Meclis'te bütçe planlaması için güvenoylaması ile karşı karşıya kalacak. Sol koalisyon ve popülist sağın iş birliği, Barnier'in bu oylamada kaybetmesine kesin gözüyle bakılmasına neden oluyor.

(ANKARA) - Fransa'da temmuz ayında yapılan ve sonuçsuz kalan parlamento seçimlerinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Başbakan olarak atanan Michel Barnier'in, bütçe konusunda "güvensizlik oyu"yla karşı karşıya kalması bekleniyor. Bu yüzden Fransa'nın, yarın bir kez daha hükümetsiz kalacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

Fransa'da yarın Ulusal Meclis'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron tarafından Başbakan olarak atanan Michel Barnier'in bütçe planlaması konusunda güvenoylaması yapılacak. Solcu bir koalisyon olan Yeni Halk Cephesi (NFP) ve Marine Le Pen'in popülist sağcı partisi Ulusal Birlik'in iş birliği yapması nedeniyle Barnier'in bu oylamayı kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fransız medyasının aktardığına göre, Barnier, eylül ayında göreve geldikten kısa bir süre sonra, ülkenin mali durumunu yeniden düzene sokmak için gerekli olduğunu söylediği 60 milyar avroluk açık azaltma sözü veren bir bütçe önermişti. Ancak çoğunluğu sağlayamadığı için hem soldan hem de popülist sağdan gelen muhalefet ile bazı değişiklikler yapıldı. Bu yüzden bütçenin şekli bozuldu, vergiler kaldırıldı ve daha fazla harcama getirildi. Böylece bütçenin özü değiştirildi.

Fransız solcu Milletvekili Alexis Corbiere, Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, "Barnier için buraya kadar. Buradan gitti" ifadelerini kullandı. Sol kanadın yarın erken saatlerde yapılabilecek olan güvensizlik oylamasını desteklemesi bekleniyor.

Aşırı sağcı Ulusal Ralli Partisi de başbakanın parlamento onayı olmadan bir sosyal güvenlik bütçe tasarısını geçirmek için yürütme aracını kullanmasının ardından Michel Barnier hükümetini düşürmek için oy kullanacağını söyledi. Oylama, Barnier aleyhine olursa, eylül ayında yapılan erken seçimlerin ardından atanan hükümet görevden alınmış olacak.

Kaynak: ANKA / Dünya
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