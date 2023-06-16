Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı General Jibril Rajoub, 1980'li yıllarda Nafha Cezaevi'ndeki açlık grevi yaparak anılarını bir kitapta topladı. Kitabın lansmanında konuşan Rajoub "Bizim grevimiz 14 Temmuz 1980 yılında başladı. Greve başlamadan önce hepimiz etkileşim halindeydik" dedi.

Filistinli General Jibril Rajoub'un cezaevi hatıraları kitabının lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı General Jibril Rajoub, 1980'li yıllarda Nafha Cezaevi'ndeki açlık grevi yaparak anılarını bir kitapta topladı. Kitabın lansmanında konuşan Rajoub "Bizim grevimiz 14 Temmuz 1980 yılında başladı. Greve başlamadan önce hepimiz etkileşim halindeydik" dedi.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı General Jibril Rajoub, 15 yaşından itibaren El Fetih hareketinin içinde yer alıp, 2000'li yıllarında ise Yaser Arafat'ın ulusal güvenlik danışmanı olarak görev yapmıştı.1980'li yıllarda Nafha Cezaevi'ndeki açlık grevi yaparak anılarını bir kitapta topladı. Kitabın lansmanı İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan ve Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı General Jibril Rajoub katıldı. General Rajoub, kitabını İslam İşbirliği Gençlik Forumu tarafından Türkçeye çevrilip lansmanı gerçekleştirildi.

"Bizim grevimiz 14 Temmuz 1980 yılında başladı"

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Kurulu Başkanı General Jibril Rajoub " İnsanların direnişi inancın şunu gösterdi. Filistin halkı ve siyasiler halkın özgürlüğüne kavuşması için her şeyi verebileceklerini gösterdiler. Bizim grevimiz 14 Temmuz 1980 yılında başladı. Greve başlamadan önce hepimiz etkileşim halindeydik. 3'ncü kısımda ise cezaevi bizi güç kullanarak geri adım attırmaya çalıştırdılar. Tuttukları insanları farklı hapishanelere götürdüler. Daha önce yaşanmamış fiziksel şiddete başvurular. 22 Temmuzda 2 şehit verdik. Diğer kişilerin vücutların değişik yerlerinde kırık ve yaralar vardı. Daha sonrasında 3'ncü şehidimiz oldu. 26 kişi bu şiddete maruz kaldı. Hepsi aynı tecrübeyi yaşadı" dedi.