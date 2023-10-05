Filistin İslami Cihad Hareketi Askeri Geçit Töreni ve Tatbikatı

Filistin İslami Cihad Hareketi, askeri geçit töreni ve tatbikatında yerli üretim insansız hava araçlarını kullanarak operasyonlarını entegre ettiğini duyurdu.

Filistin İslami Cihad Hareketi tarafından düzenlenen geçit töreni ve askeri tatbikattan çeşitli görüntüler

Filistin İslami Cihad Hareketi Çarşamba günü, "çok sayıda" yerli üretim insansız hava aracı edindiğini ve bunları askeri operasyonlarına entegre ettiğini duyurdu.

Hareket, söz konusu açıklamayı kuruluşunun 36. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen askeri geçit töreni sırasında yaptı. İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı olan Kudüs Tugayları'na mensup binlerce maskeli militan, füzeler de dahil olmak üzere çeşitli silahlar taşıyarak Gazze sokaklarında yürüdü.

Hareket, şu anda elinde üç çeşit insansız hava aracı ve "ilk kez askeri hizmete" giren uzun menzilli füzeler bulunduğunu bildirdi.

İslami Cihad Hareketi önceki gün Gazze Denizi'ne doğru yedi ağır füze fırlatarak kendi belirlediği bölgeler içerisinde bir askeri tatbikat düzenlemişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırındaki İsrail topluluklarında füze atışları nedeniyle alarmların devreye girdiğini, ancak İsrail topraklarına hiçbir füzenin girmediğini açıkladı.

Hareketin düzenlediği askeri geçit töreni ve tatbikatı, yüzlerce İsrailli yerleşimcinin Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa yerleşkesine girmesi ve Batı Şeria'da devam eden İsrail operasyonlarıyla aynı zamana denk geldi.

Mayıs 2022'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısı, Gazze'deki ikinci büyük silahlı Filistinli grup olan İslami Cihad Hareketi'nin üç üst düzey liderinin ölümüne yol açmıştı. Bu olayın ardından İslami Cihad Hareketi beş gün süren kanlı bir askeri gerilime dahil olmuştu.

Bunun sonucunda, İslami Cihad Hareketi ve İslami Direniş Hareketi (Hamas) da dahil olmak üzere çeşitli Filistinli grupların silahlı kanatlarından oluşan ortak askeri operasyon odası, İsrail ordusuyla silahlı çatışmaya girmişti. Resmi istatistiklere göre, çatışmalarda 33 Filistinli ve bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)