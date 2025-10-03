Fas'taki Protestsolar Sonunda Can Kayıpları ve Gözaltılar Geldi

(ANKARA)- Fas'ta, kamu harcamalarındaki artış ve yolsuzluk iddialarına karşı düzenlenen protestolarda hayatını kaybedenleri sayısı üçe yükseldi. Tutuklu sayısının 500'e yaklaştığı bildirilirken, birçok şehirde protestolar hız kesmeden devam ediyor.

Fas'ta "kamu kaynaklarının israf edildiği ve yaygın yolsuzluk yapıldığı" iddiaları üzerine geçen hafta sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen "Gen Z 212" adlı grup ve beraberindeki protestocular, ülke çapında protestolara yolaçtı.

Güvenlik güçlerinin 1 Ekim Çarşamba günü göstericilere ateş açması sonucu, ülkenin güneyindeki Agadir kenti dışında yer alan küçük bir kasaba olan Leqliaa'da üç kişi yaşamını yitirdi. Fas İçişleri Bakanlığı, "üç kişinin polisin silahlarını ele geçirme isterken vurularak öldürüldüğünü" açıkladı. Ancak yerel basına konuşan görgü tanıkları, bu iddiayı reddettiklerini söyledi. Yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilirken, Fas İnsan Hakları Derneği protestolar sırasında gözaltına alınanların sayısının 900 civarı olduğunu iddia etti.

İçişleri Bakanlığı: "Ülke çapında ciddi hasar meydana geldi"

Fas İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin 23 vilayetinde kamu binalarının yanı sıra bankalar ve dükkanların hasar gördüğünü öne sürdü. Yerel basına göre, Fas'ın turistik şehirlerinden Marakeş'te eylemler esnasında protestocular bir polis karakolunu yaktı. Bakanlık, Fas genelinde çıkan olaylar nedeniyle 409 kişinin gözaltına alındığını söyledi. Yetkililer, 260'tan fazla polis memurunun yaralandığı, 20'den fazla polis aracının yakılarak kullanılmaz hale getirildiğini bildirdi.

"Gen Z 212" grubu ise dün sosyal medya platformlarından yaptıkları açıklamalarda, şiddeti reddettiklerini ve barışçıl gösterilere devam etme kararlılığında olduklarını belirtti. Açıklamada, güvenlik güçleriyle değil, sadece hükümetle sorunları olduğu ifade edildi.

"Diyaloğa açığız, görüşme talebi olursa kabul ederiz"

Fas Başbakanı Aziz Akhannouch yaptığı açıklamada, "protestoların barışçıl bir biçimde sona ermesi ve sükunetin sağlanması için diyaloga hazır olduklarını, görüşme talebi olursa kabul edeceğini" ifade etti.