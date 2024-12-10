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61 yıllık rejimi deviren muhaliflerin yeni hedefi belli oldu

Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

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Suriye'de muhaliflerin 61 yıllık Baas rejimini devirmesinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın yanında ne kadar para götürdüğü netleşti. Rejim istihbaratından Halid Beyye, Esad'ın ülkesini terk ederken yanında 135 milyar dolar kaçırdığını söyledi.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün içinde bir çok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

RUSYA'YA SIĞINDI

Muhaliflerin başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı.

Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

REJİM İSTİHBARATI KRİTİK BİLGİYİ PAYLAŞTI

Esad'ın yanında götürdükleri ise dünya gündemine damga vurdu. Esad'ın 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan rejim istihbaratından Halid Beyye "Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı.

"KOMUTANLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI"

Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya'nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam'a getirdi" dedi. Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.

Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

135 azmış , bizimki bunun 20 katını yedi bile.

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme51
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Haber YorumlarıEko cCc:

Ye ye bitmez. Amaç buydu sanırım. Vatanını seven böyle yapmaz.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSUNSET null:

safsata

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıtaner ipek:

Nakit olarak hayal edecek kadar yaratıcı zekaya sahip bir toplum değiliz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Buda bir şey mi kaçmadan biraz daha azını götüren var!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAli Bayat:

Kaç uçakla götürmüş bu kadar para onlarca uçak doldurur. Biraz isabetli atın.

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Haber YorumlarıCabbar aga:

Diktirsin o kadar para nereden varmış Suriye’de

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