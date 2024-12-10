Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar 12 gün içinde bir çok kenti çatışmaya bile girmeden ele geçirdi.

RUSYA'YA SIĞINDI

Muhaliflerin başkent Şam'da da kontrolü ele geçirmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi devrilirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı.

REJİM İSTİHBARATI KRİTİK BİLGİYİ PAYLAŞTI

Esad'ın yanında götürdükleri ise dünya gündemine damga vurdu. Esad'ın 135 milyar dolar kaçırdığını anlatan rejim istihbaratından Halid Beyye "Son düşüş öncesi çok büyük hesaplaşma oldu. Rusya taraftarı komutanlar ve İran destekli komuta kademesi arasında büyük çekişme yaşandı.

"KOMUTANLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI"

Halep Komutanı General Muhammed Safadli ve Rusya'nın sadık generali Süheyl Hasan arasında ilk kavga yaşandı. Askerî İstihbarat ve ordu arasında bilgi akışı durdu. Halep düştüğü gün başlayan bozgun muhalifleri Şam'a getirdi" dedi. Beyye, yaşanan süreçte komuta kademesinden 273 üst düzey komutanın da rejim tarafından infaz edildiğini belirtti.