Esad enkaz bıraktı! Suriye'nin yeniden inşası kolay olmayacak

Suriye'de 27 Kasım'da operasyonlara başlayan muhalif gruplar, 12 gün gibi kısa bir sürede deyim yerindeyse "mermi sıkmadan" başkent Şam'a kadar dayandı. Muhaliflerin Şam'a gelmesinin ardından Rusya'ya kaçan Beşar Esad, arkasında kaldırılması zor bir enkaz bıraktı.

SURİYE'NİN TOPARLANMASI İÇİN AĞIR FATURA

Birleşmiş Milletler'in raporlarına göre ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları bulabileceği belirtildi. Vision of Humanity'nin verilerine göre ise iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana son çatışmalar hariç, ülkedeki konutların yüzde 17,5'i yıkıldı. Tahminler, çatışmalardan kaynaklanan altyapı hasarının 118 milyar dolara yakın olduğunu gösteriyor.

Dünya Bankası raporuna göre ise petrol dışı ekonomi, altyapıların tahrip olması, yakıt ve elektriğe erişimin azalması, düşük iş güveni ve ticaretin aksaması nedeniyle yüzde 52 oranında küçüldü. Tarım ve kamu sektörünün ise reel olarak yüzde 40'tan fazla küçüldüğü tahmin ediliyor.

SURİYE EKONOMİSİNİN TOPARLANMASI İÇİN EN AZ 10 YIL GEREKİYOR

Dünya Bankası'na göre 2021'de Suriye'nin milli geliri, 2010 yılına kıyasla yüzde 54 azalmış durumda ve nüfusun yüzde 69'u yoksulluk sınırının altında. Suriye ekonomisinin toparlanabilmek için en az 10 yıla ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

NTV'de yer alan habere göre özellikle Avrupa Birliği, Körfez ülkeleri, Çin, Türkiye ve uluslararası finans kuruluşlarının desteğinin toparlanmada önemli olacağı bildiriliyor.