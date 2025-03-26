Ermenistan Parlamentosu'ndan AB'ye Katılım Süreci Tasarısı Onayı

(ANKARA) - Ermenistan Parlamentosu, Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Parlamento Başkanı Alen Simonyan, oylama sonucuyla ilgili "Tasarı 64 milletvekilinin oyu ile kabul edildi, yedi milletvekili karşı çıktı. Karar onaylandı" dedi.

Ermenistan Parlamentosu, AB'ye katılım sürecinin başlatılmasına ilişkin yasa tasarısını kabul etti. Parlamento oturumunda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Paruyr Hovhannisyan, söz konusu tasarının AB'ye üyelik başvurusu anlamına gelmediğini, yalnızca birliğe yönelik ilişkileri derinleştirme arzusunu yansıttığını belirtti. Hovhannisyan ayrıca, yakın zamanda Ermenistan ve AB'nin, kabul edilen yasaya uygun yeni bir ortaklık gündemini onaylayacağını söyledi.

Parlamento Başkanı Alen Simonyan, oylama sonucuna ilişkin "Tasarı 64 milletvekilinin oyu ile kabul edildi, yedi milletvekili karşı çıktı. Karar onaylandı" dedi. Tasarı, ilk olarak 12 Şubat'ta parlamentoya sunulmuştu. O dönemde de sadece iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi tasarıya destek verirken, muhalefetteki Onurum Var Partisi aleyhte oy kullanmıştı. Onurum Var tasarıyı hukuki açıdan 'saçma' olarak nitelendirerek, bunun yalnızca bir deklarasyon olduğunu ve Ermenistan ekonomisi için hayati öneme sahip olan Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) pazarındaki serbest ticareti tehdit ettiğini savundu.

Batı medyasına konuşan uzmanlar, Ermenistan'ın AB üyeliği'nin önünde ekonomik olarak hala büyük ölçüde Moskova'ya bağımlı olması ve hatta bir Rus askeri üssüne ev sahipliği yapması nedeniyle önemli engeller olduğu değerlendirmesini yapıyor.