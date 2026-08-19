Türkiye ve Suriye'den enerji ve madencilikte stratejik iş birliği

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya gelerek iki ülke arasında elektrik, madencilik, doğal gaz, petrol üretimi ve yer bilimleri alanlarında stratejik iş birliği adımlarının atıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suriye'deki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkent Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında ilk olarak Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir ile bir araya geldiğini belirten Bayraktar, ikili ve heyetler arası yapılan görüşmelerde elektrik, madencilik, doğal gaz ile karada ve denizde petrol üretimi konularının kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

'GÜÇLÜ BİR ENERJİ İŞ BİRLİĞİ MODELİ İNŞA EDİYORUZ'

Devam eden projelere yeni başlıklar eklenirken elektrik ve doğal gaz ihracatından yeni madencilik yatırımlarına kadar uzanan somut iş birliği adımlarının değerlendirildiğini ifade eden Bakan Bayraktar, "Suriye ile bölgesel istikrarı pekiştirecek ve kalkınmaya ivme kazandıracak güçlü bir enerji iş birliği modeli inşa ediyoruz. Geliştireceğimiz ortak projelerin, Suriye'nin enerji altyapısının yeniden inşasına destek olurken hem iki ülke hem de tüm bölgemiz için kalıcı barış ve ortak refaha katkı sağlamasını diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

MADENCİLİK VE ENERJİ HAM MADDELERİNDE MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Temasları kapsamında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve MTA Uluslararası Madencilik A.Ş. (MTAIC) ile Suriye Jeoloji ve Maden Kaynakları Genel Müdürlüğü arasında yer bilimleri, madencilik, enerji ham maddeleri ve jeotermal enerji alanlarındaki stratejik ortaklığın temeli olacak Mutabakat Zaptı'nın imza altına alındığını duyuran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmayla başta fosfat, metalik madenler ile stratejik ve kritik mineraller olmak üzere arama, ruhsat edinimi, işletme ve uç ürün üretimine kadar uzanan kapsamlı bir iş birliği sürecini başlatıyoruz. Aynı zamanda jeolojik araştırmalar, veri paylaşımı ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine yönelik ortak faaliyetler de yürüteceğiz."

FOSFAT DEĞER ZİNCİRİ VE ENTEGRE SANAYİ TESİSLERİ

Projenin detaylarına ilişkin bilgiler veren Bayraktar, ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle fosfat değer zincirinde; ilk aşamada fosfat kayası üretimi ve uzun dönemli ticaret mekanizmalarını kuracak, sonraki aşamada ise fosforik asit ve gübre üretimine yönelik entegre sanayi tesislerini hayata geçireceğiz. Daha önce belirlediğimiz kapsamlı enerji ve madencilik vizyonumuzun en somut yansımalarından biri olan bu adımla, yer altı kaynaklarımızın potansiyelini katma değerli ürünlere dönüştürerek her iki ülkenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacağız. Karşılıklı güven ve kazan-kazan ilkesiyle inşa ettiğimiz bu güçlü iş birliği modelinin, Suriye'nin yeniden inşasına ivme kazandıracağına yürekten inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı