Endonezya'da Şiddetli Yağışlar ve Sel Felaketi: 604 Kayıp

ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e ulaştığı bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 604'e yükseldiğini açıkladı. Kayıp yaklaşık 500 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı. BNPB yetkilileri, Kuzey Sumatra'daki önemli ulaşım yollarının, özellikle Güney Tapanuli, Orta Tapanuli ve Sibolga'da kapalı kaldığını, ağır hasar nedeniyle kurtarma çalışmalarının yavaşladığını belirtti.