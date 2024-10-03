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Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti

Emirates Havayolları, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün seferlerini 5 Ekim'e kadar iptal etti
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Dubai merkezli Emirates, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle Irak, İran ve Ürdün uçuşlarını askıya aldı. İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası alınan karar, 4-5 Ekim tarihlerini kapsıyor. İran, kendi havalimanlarında uçuşların normale döndüğünü açıkladı. Diğer havayollarının da benzer önlemler alması bekleniyor. Yolcuların seyahat planlarını kontrol etmeleri öneriliyor.

Dubai merkezli havayolu şirketi Emirates, Orta Doğu'da artan gerginlikler nedeniyle bazı bölgelere uçuşlarını geçici olarak durdurdu. Şirket, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından bölgede tırmanan gerilim sebebiyle bu kararı aldığını açıkladı.

Emirates Havayolları sözcüsü, "Bölgesel huzursuzluk nedeniyle 4 ve 5 Ekim tarihlerinde Irak, İran ve Ürdün'e tüm uçuşlarımızı iptal etmek zorunda kaldık," açıklamasında bulundu. Bu karar kapsamında Bağdat, Basra, Tahran ve Amman'a yapılacak seferlerin etkileneceği belirtildi.

Alınan bu önlem, İran'ın İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından bölgede yayılabilecek olası bir çatışma endişesinden kaynaklanıyor. Uluslararası toplum, durumun daha da kötüleşmemesi için tarafları itidalli olmaya çağırıyor.

Öte yandan, İran Sivil Havacılık Kurumu, kısa bir süre önce ülkedeki havalimanlarında uçuşların normale döndüğünü duyurdu. Salı günü gerçekleşen saldırının ardından geçici olarak askıya alınan uçuşlar, güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden başlatıldı.

Bölgedeki diğer havayolu şirketleri de benzer önlemler alabileceklerini bildirirken, yolcular seyahat planlarını gözden geçirmeye ve güncel bilgiler için havayolu şirketleriyle iletişimde kalmaya teşvik ediliyor. Uluslararası diplomatik çabalar, bölgedeki gerginliğin azaltılması ve olası bir çatışmanın önlenmesi için yoğun şekilde devam ediyor.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Orta Doğu Ekonomi İsrail Turizm Dünya Dubai Ürdün İran Irak

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