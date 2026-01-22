Elon Musk, Trump'ın barış kuruluyla dalga geçti

Haberler

Güncelleme:
Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan ABD'li milyarder, Trump'ın Gazze Barış Kurulu ile dalga geçti. Musk, "Bu 'Peace' (Barış) mı yoksa 'Piece' (Parça) mı? Hani Grönland'dan ufak bir parça, Venezuela'dan ufak bir parça gibi." dedi.

Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan ABD'li milyarder Elon Musk, Donald Trump'ın Gazze için kurmayı planladığı "Barış Kurulu"nu hedef aldı. İngilizcedeki barış (peace) ve parça (piece) kelimelerinin okunuş benzerliği üzerinden bir kelime oyunu yapan Musk, Trump'ın dış politika yaklaşımıyla alay etti.

"BU BARIŞ MI YOKSA PARÇA MI?

Musk, "Bu 'Peace' (Barış) mı yoksa 'Piece' (Parça) mı? Hani Grönland'dan veya Venezuela'dan ufak bir parça koparmak gibi mi?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500

