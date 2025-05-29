Elon Musk, Trump'a Danışmanlık Görevinden Ayrıldı

Elon Musk, Trump'a Danışmanlık Görevinden Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını duyurdu. Departmanının hükümet verimliliğine yönelik katkılarına teşekkür etti ve DOGE misyonunun güçlenmeye devam edeceğini belirtti.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü

Mayısın sonunda kış geri döndü! Şehir beyaza büründü
Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti

Bu markalardan uzak durun! Bakanlık 42 ürünü daha ifşa etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı

İsrail ülkenin başkentine bomba yağdırdı! Son uçağı da imha ettiler
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı

Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Kardeşini berberde tıraş olurken öldüren zanlı yakalandı

Kardeşini berberde tıraş olurken öldüren zanlı böyle yakalandı
Şüpheli ölüm! 73 yaşındaki adam 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti

73 yaşındaki adam 10'uncu kattan düşerek hayatını kaybetti
5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu

5 gollü müthiş maç! Konferans Ligi'nde şampiyon belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.