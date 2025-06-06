Elon Musk'tan Trump'a Sert Yanıt: 'Ben Olmasaydım Seçimi Kaybederdi'

Elon Musk'tan Trump'a Sert Yanıt: 'Ben Olmasaydım Seçimi Kaybederdi'
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Elon Musk, Trump'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap vererek, kendi desteğinin olmaması durumunda Trump'ın seçimleri kaybedeceğini savundu. Musk, 'Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi' dedi.

ELON Musk, kendisini eleştiren ABD Başkanı Trump'a, "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybeder, Demokratlar Temsilciler Meclisi'ni alır, Senato 51-49 Cumhuriyetçilerde olurdu" dedi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i ağırlarken kendisiyle ilgili 'hayal kırıklığına uğradım' açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump'a, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trump'ın, 'tasarıyı en iyi Elon Musk biliyordu' açıklamasına tepki gösteren Musk, "Bu, yanlış. Söz konusu tasarı bana bir kez bile gösterilmedi ve gece yarısı o kadar hızlı bir şekilde kabul edildi ki, Kongre'deki neredeyse hiç kimse onu okuyamadı bile" ifadelerini kullandı.

Pensilvanya'daki seçimleri örnek gösteren Trump'ın, Musk'ın desteği olmadan da başkanlık seçimlerini kazanabileceği yönündeki açıklamasına da tepki gösteren Musk, bu konuda ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senato'da 51-49 çoğunluğa sahip olurdu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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