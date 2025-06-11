Elon Musk, Donald Trump ile Yaşadığı Tartışmalardan Pişmanlık Duydu
Milyarder iş insanı Elon Musk, Donald Trump ile olan gerginliğine dair sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar için pişmanlık duyduğunu belirtti.
ABD'li iş insanı Elon Musk, son dönemde Donald Trump ile yaşadığı tartışmalara ilişkin bazı paylaşımlarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade etti.
Milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'la son günlerde yaşadığı gerginliğe ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Musk, "Trump'la ilgili bazı paylaşımlarımdan pişmanlık duyuyorum. Bu paylaşımlar fazla ileri gitti" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya