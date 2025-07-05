Elon Musk, Amerikan Partisi'ni kurduğunu duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump ile arası bozulan ABD'li ünlü milyarder Elon Musk, Amerikan Partisi'ni kurduğunu açıklarken; "Demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Tesla ve X'in sahibi, dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk'tan sürpriz bir hamle geldi. ABD Başkanı Donald Trump ile arası açılan Musk, 'Amerika Partisi'ni kurduğunu duyurdu.

PARTİ KURDU, İLK AÇIKLAMASI ZEHİR ZEMBEREK

Musk, yaptığı açıklamada ülkesinin israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklendiğini söyleyerek, halkın iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti talep ettiğini belirtti. Musk ayrıca "Demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz" dedi.

Musk sahibi olduğu X'ten partisini şu ifadelerle duyurdu: "2'ye 1 oranında bir farkla, yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve bunu alacaksınız. Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye geldiğinde, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz. Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kurulmuştur."

TRUMP İLE ARASI AÇILMIŞTI

ABD kamuoyunda tartışmalara yol açan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle Başkan Donald Trump ile arası açılan Elon Musk, ilk kez haziran ayı başında "Amerikan Partisi" isimli yeni bir siyasi parti kurma fikrini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Yeni parti kurma fikrine ilişkin X platformunda anket düzenleyen Musk, anket sonucuna atıfta bulunarak, "İnsanlar konuştu. ABD'de ortadaki yüzde 80'i temsil edecek yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var. İnsanların tam olarak yüzde 80'i aynı fikirde. Bu kaderdir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump ise Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ve Kongre'de dün kabul edilen vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.