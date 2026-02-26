Ekonomik kriz nedeniyle başbakanlık yaptığı ülkeyi terk etti

Yeni Zelanda'nın modern tarihindeki en dikkat çekici siyasi figürlerden biri olan eski Başbakan Jacinda Ardern'in, görevinden ayrılmasının ardından komşu ülke Avustralya'ya taşındığı resmen doğrulandı.

2017-2023 yılları arasında Yeni Zelanda'nın 40. Başbakanı olarak görev yapan Ardern'in, ailesiyle birlikte Sidney'de yeni bir hayat kurduğu ortaya çıktı. Son günlerde Ardern ve eşi Clarke Gayford'un, 7 yaşındaki kızları Neve ile birlikte Sidney'in sahil kesiminde gayrimenkul incelediğine dair haberler Avustralya basınında geniş yer bulmuştu. Konuya ilişkin açıklama yapan Ardern'in sözcüsü, iddiaları doğrulayarak "Şu an Avustralya'da yaşıyorlar. Bir süredir iki ülke arasında seyahat ediyorlardı ancak artık orada çalışıyor ve yaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

YENİ ZELANDA'DA GÖÇ TARTIŞMASI ALEVLENDİ

Ardern'in taşınma kararı, Yeni Zelanda kamuoyunda siyasi ve ekonomik tartışmaları da beraberinde getirdi. Ülke son yıllarda zayıflayan ekonomik göstergeler, artan işsizlik oranları ve yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle ciddi bir göç dalgasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Resmi verilere göre ülkeden ayrılan Yeni Zelandalıların yüzde 60'ından fazlası, daha yüksek maaş ve geniş iş olanakları sunduğu gerekçesiyle Avustralya'yı tercih ediyor. Bu tablo, Ardern'in kararının sembolik anlamını daha da güçlendirdi.

Eleştirmenler, altı yıl boyunca ülkeyi yöneten bir liderin, vatandaşlarının ekonomik gerekçelerle tercih ettiği göç rotasını izlemesini "manidar" olarak yorumladı. Destekçileri ise Ardern'in aktif siyaseti bırakmasının ardından özel hayatını dilediği yerde kurma hakkına sahip olduğunu savundu.

37 YAŞINDA BAŞBAKAN OLMUŞTU

Jacinda Ardern, 37 yaşında göreve gelerek "dünyanın en genç kadın başbakanı" unvanını almıştı. Görev süresi boyunca Christchurch'teki cami saldırısı ve küresel Kovid-19 pandemisi gibi kritik krizlerde izlediği liderlik tarzıyla uluslararası alanda geniş takdir toplamıştı.

2023 yılının başında yaptığı açıklamada "artık yeterli enerjisinin kalmadığını" belirterek sürpriz bir kararla görevinden ayrılan Ardern, istifasının ardından kamuoyunda daha düşük profilli bir yaşam sürmeyi tercih etmişti. Avustralya'ya yerleşme kararıyla birlikte Ardern'in siyaset sonrası dönemdeki yeni hayatı da resmiyet kazanmış oldu.