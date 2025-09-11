Dünyanın En Pahalı Süper Yatı Amadea ABD Hükümeti Tarafından Açık Artırmaya Çıkarıldı

Dünyanın en pahalı süper yatlarından biri ABD hükümeti tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Uzunluğu 106 metre olan Amadea'da bir sonsuzluk havuzu, sekiz yatak odası, sauna ve helikopter pisti bulunuyor.

Açık artırma 10 Eylül Çarşamba günü kapalı teklif usulüyle yapıldı. Sonuç henüz açıklanmadı.

Açık artırmaya katılma koşullarından biri, 10 milyon dolarlık depozito yatırmak.

Amadea isimli süper yata, 2022 yılının Mayıs ayında Fiji açıklarında ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı KleptoCapture timleri el koymuştu.

Bu tim, Rusya'nın Ukrayna savaşının ardından Rus oligarkların "haksız kazançlarını takip etmek" ve oligarklara yönelik yaptırımların uygulanması için kurulmuştu.

ABD 2022 yılında Amadea'ya 230 milyon dolar değer biçmişti.

ABD'li yetkililer süper yatın Rus siyasetçi ve işadamı Süleyman Kerimov'a ait olduğunu açıkladı ancak Kerimov bu iddiayı reddediyor.

KleptoCapture timleri tarafından el konulan süper yatlar, uçaklar ve lüks gayri menkullerin birçoğu hukuki belirsizlik içinde olmayı sürdürüyor.

Geçen yıl ABD Kongresi, Ukrayna'nın askeri savunmasını güçlendirmesi amacıyla, el konulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferini öngören bir yasa kabul etmişti.

Ancak KleptoCapture timi, Donald Trump'ın ABD Başkanı olmasının ardından Adalet Bakanı olarak atanan Pam Bondi tarafından lağvedildi.

Yapımı 2017'de tamamlanan ve o dönemde 325 milyon dolar fiyat biçilen yatın, devir sürecindeki olası sıkıntılar nedeniyle bu fiyatın çok altında alıcı bulması bekleniyor.

Satış sürecinin yıllar sürebileceği öngörülüyor.

Amadea şu an California'da San Diego'da bulunuyor.

BBC, 2022 yılındaki el koyma sonrası süper yatta çekim izni almıştı.

Yaklaşık bir futbol sahası uzunluğunda olan (106 metre) Amadea'nın bir ucunda helikopter pisti, diğer ucunda 10 metrelik bir "sonsuzluk havuzu" bulunuyor.

Ufka uzanıyormuş gibi görünen havuzlara sonsuzluk havuzu deniyor.

Süper yatta spor ve güzellik salonları ile sinema ve şarap mahzeni de bulunuyor.

Sekiz lüks kamarasında 16 misafir ağırlanabiliyor ve 36 mürettebatlık da konaklama yeri bulunuyor.

Mart ayında New York'ta yapılan duruşmada hakim Dale Ho süper yatın ABD hükümetine devrini onayladı.

ABD hükümeti de süper yatı Fraser Yacht isimli bir aracı şirketin yürüttüğü açık artırmayla satışa çıkardı.

Rus oligark Süleyman Kerimov kimdir?

ABD'deki yargıç, süper yatın "Süleyman Kerimov'un ailesine ait olduğuna" dair yeterli kanıt bulunduğuna da hükmetmişti.

Rusya parlamentosunun üyesi ve milyarder işadamı Kerimov ise yat sahipliği iddiasını reddediyor.

Kerimov'un temsilcileri 2022'de BBC'ye yaptıkları açıklamada, Amadea sahipliğine dair iddiaların asılsız olduğunu savunmuştu.

Rus parlamenter Kerimov'a, "Rusya Federasyonu hükümetinin yetkilisi olduğu için" 2018'den bu yana ABD tarafından yaptırım uygulanıyor.

59 yaşındaki Kerimov, Forbes dergisine göre Rusya'nın en zengin isimlerinden.

Derginin tahminine göre Kerimov ve ailesinin mal varlığı yaklaşık 16,4 milyar dolar.

Kerimov malvarlığını Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası, aralarında ülkenin en büyük gaz ve altın üreticilerinin de bulunduğu Rus şirketlerden büyük hisseler satın alarak yapmıştı.

Tartışmalı sahiplik

Rusya'da devlete ait petrol devi Rosneft'in eski CEO'su Eduard Khudainatov ise 2023 yılında yatın kendisine ait olduğunu iddia etti.

Khudainatov, Avrupa Birliği yaptırımları altında bulunuyor ancak bu isme ABD tarafından yaptırım uygulanmıyor.

Khudainatov avukatı Adam Ford, savcıların Kerimov'un Amadea'nın sahibi olduğunu kanıtlayacak tanıklarının olmadığını savunuyor.

Avukat Ford, 21 Ocak'taki duruşmada, "Süleyman Kerimov'un gemiyle ilişkisini kanıtlayan hiçbir şey yok" iddiasında bulundu.

Ancak savcılar, Khudainatov'un Kerimov adına "sahte sahiplik" iddiasında bulunduğunu savunuyor.

Yargıç Dale Ho, Mart ayında verdiği kararda, Khudainatov'un yatın sahipliğine dair geçerli bir iddiasının olmadığına karar vererek açık artırmanın önünü açtı.

Mahkeme kayıtlarına göre, ABD'nin ilgili kurumları, Haziran 2022'deki el koyma sonrası nakliye, bakım, depolama ve diğer masraflar için 32 milyon dolar harcadı.