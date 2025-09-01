Dünyanın en huzurlu ülkeleri açıklandı: Türkiye 146. sırada kendine yer buldu!

Vision of Humanity tarafından her yıl yayımlanan liste; güvenlik, iç çatışmalar, diplomatik ilişkiler ve askeri harcamalar gibi 23 farklı kriterin değerlendirilmesi sonucunda netlik kazanıyor. Endekste puanlar ne kadar düşükse ülkelerin o kadar barışçıl ve huzurlu kabul edildiği belirtiliyor.

2025 yılı Küresel Huzur Endeksi'nde zirve daha önceki yıllarda olduğu gibi yine değişmedi. Yıllardır listenin başında yer alan İzlanda, bu yıl da dünyanın en huzurlu ülkesi olmayı başardı. Onu sırasıyla İrlanda, Yeni Zelanda, Avusturya ve İsviçre takip etti. Listenin üst sıralarında Avrupa ülkelerinin yoğunluğu dikkat çekerken, Asya'dan Singapur, Japonya ve Malezya da ilk 20 içinde yer aldı.

Dünyanın en huzurlu ilk 20 ülkesi şöyle sıralandı:

1- İzlanda

2- İrlanda

3- Yeni Zelanda

4- Avusturya

5 - İsviçre

6- Singapur

7- Portekiz

8- Danimarka

9- Slovenya

10- Finlandiya

11- Çekya

12- Japonya

13- Malezya

14- Kanada

15- Hollanda

16- Belçika

17- Macaristan

18- Avustralya

19- Hırvatistan

20- Almanya

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, 163 ülke arasında 146. sırada kendine yer buldu. 2025 raporuna göre Türkiye'nin huzur puanı 2.852 olarak ölçüldü. Geçen yıla kıyasla puanın daha da kötüleştiği görülürken, Türkiye bölgesel kategoride ise "Doğu Avrupa ve Orta Asya" grubunda 13. sırada yer aldı.

LİSTENİN SONUNDA RUSYA VAR

Küresel Huzur Endeksi'nin en alt sırasında ise Rusya Federasyonu yer aldı. 3.441 puanla listenin sonuncusu olan Rusya, dünyanın en az huzurlu ülkesi olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL BARIŞ ENDEKSİ NEDİR?

Vision of Humanity'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Küresel Barış Endeksi; Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan Küresel Barış Endeksi (GPI), küresel barışçıllığın dünya çapında önde gelen ölçütüdür. Bu rapor, barış eğilimleri, ekonomik değeri ve barışçıl toplumların nasıl geliştirileceği konusunda bugüne kadarki en kapsamlı veri odaklı analizi sunmaktadır. Küresel Barış Endeksi, dünya nüfusunun %99,7'sini kapsamakta olup, son derece saygın kaynaklardan alınan 23 nitel ve nicel gösterge kullanılarak hesaplanmakta ve üç alanda barış durumunu ölçmektedir:

– Toplumsal Güvenlik ve Emniyet düzeyi,

– Devam Eden Yurtiçi ve Uluslararası Çatışmanın Boyutu,

– ve militarizasyon derecesi.