Dr. Alihan Limoncuoğlu: Savaş çıkacağını düşünmüyorum, Trump bundan kaçınacaktır

İran'da 28 Aralık'ta yüksek enflasyona karşı başlayan protestolar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Silahlarımız hazır" açıklaması tansiyonu yükseltti. Gelişmeleri değerlendiren Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, İran'daki protestoların seyri ve ABD'nin tutumuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"SAVAŞ ÇIKACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM, TRUMP BUNDAN KAÇINACAKTIR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş ihtimalini değerlendiren Limoncuoğlu, "Savaş çıkacağını düşünmüyorum, Trump bundan kaçınacaktır. Trump daha çok kendi iç kamuoyuna oynuyor ve kendisini 'özgürlüklerin savunucusu' olarak konumlandırmaya çalışıyor. İran ekonomisi gittikçe kötü bir hal alıyor. İran, protesto kültürünün yüksek olduğu bir ülke. İslam Devrimi de bu tarz protestoların sonunda geldi. Bu nedenle İran'daki protestoların devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 20-25 SENE İÇERİSİNDE İRAN'DA BAŞKA BİR DEVRİM GÖRECEĞİZ"

İran'da olası bir devrim ihtimalini değerlendiren Limoncuoğlu, "İran'daki protestoların devam edeceğini düşünüyorum. İran, protesto kültürünün yüksek olduğu bir ülke, İslam devrimi bu tarz protestoların sonunda geldi ve İran'ın çok kimlikli etnik yapısı var. Protestolar etnik veya milli temelli isyanlara dönüşebilir ancak İran'da yeni devrime daha var. Önümüzdeki 20-25 sene içerisinde İran'da başka bir devrim göreceğiz." dedi.