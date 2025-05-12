Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak

Tuncer Bakırhan, PKK'nın kongre kararları için tarih verdi!
Avrupa bu görüntüyle sarsıldı! Macron, Starmer ve Merz trende kokain mi kullandı?

Kokain mi kullandılar? Üç liderin seyahatinde dikkat çeken detaylar
Dairede doğalgaz parladı, panikleyip 7'nci kattan atladı

Her şey bir anlık panikle oldu! 7'nci kattan aşağıya atladı

Donald Trump: İlaç fiyatları yüzde 30 ile yüzde 80 oranında azaltılacak

Donald Trump: İlaç fiyatları yüzde 30 ile yüzde 80 oranında azaltılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30 ile yüzde 80 oranında azaltacak kararnameye imza atacağını duyurdu. Trump açıklamasında, "Reçeteli İlaç fiyatları, yüzde 30 ila yüzde 80 oranında azaltılacaktır. Eşitlemek ve uzun yıllar sonra ilk kez Amerika'ya adalet getirmek için tüm dünyada artacaktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki reçeteli ilaç fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada fiyatların yüzde 30 ile yüzde 80 oranında düşürüleceğini söyledi.

Donald Trump, alacağı yeni kararlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, bir sonraki kararnamesinin ülkesindeki reçeteli ilaç fiyatlarına ilişkin olacağını duyurdu.

GÜNDEMİNDE İLAÇ FİYATLARI VAR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, " Dünya, uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ndeki reçeteli ilaçların neden diğer herhangi bir ülkedekinden çok daha pahalı olduğunu, hatta bazen aynı şirket tarafından, aynı laboratuvar veya tesiste üretilen aynı ilaçtan beş ila on kat daha pahalı olduğunu merak ediyor?

Açıklaması her zaman zordu ve çok utanç vericiydi çünkü aslında doğru veya haklı bir cevap yoktu. İlaç/İlaç şirketleri, yıllarca bunun Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri olduğunu ve tüm bu maliyetlerin hiçbir sebep olmaksızın, yalnızca Amerika'nın "aptalları" tarafından karşılandığını ve karşılanacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

TARİH VE SAAT VERDİ

Trump açıklamasında devamında "Kampanya katkıları harikalar yaratabilir, ancak benimle değil ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Doğru şeyi yapacağız, Demokratların yıllardır mücadele ettiği bir şey. Bu nedenle, yarın sabah, Beyaz Saray'da, saat 9:00'da, Ülkemizin tarihindeki en önemli yürütme emirlerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" diye yazdı.

"YÜZDE 30 İLE YÜZDE 80 ORANINDA AZALTILACAK

Açıklamada ayrıca "Reçeteli İlaç fiyatları, hemen hemen anında, %30 ila %80 oranında azaltılacaktır. Eşitlemek ve uzun yıllar sonra ilk kez Amerika'ya adalet getirmek için tüm dünyada artacaktır! Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünyanın herhangi bir yerinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyatı ödeyeceği en çok ayrım yapılan millet politikasını başlatacağım.

Ülkemiz sonunda adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri maliyetleri daha önce hiç düşünülmemiş sayılarda azaltılacak. Ayrıca, her şeyin üstüne, Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar tasarruf edecek. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Amerika'yı tekrar müthiş yapın" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nottingham Başkanı, 29 yıl sonra Avrupa'ya götüren hocayı azarladı! Taraftar hocaya sahip çıktı

Başkan ve hoca, saha ortasında tartıştı
Son dakika golü sahayı karıştırdı! Çevik kuvvet sahaya indi

Son dakika atılan gol sonrası ortalık mahşer yerine döndü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Fatih Terim'in Al Shabab'ı Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi

Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi şampiyonunu devirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.