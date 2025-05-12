Donald Trump: İlaç fiyatları yüzde 30 ile yüzde 80 oranında azaltılacak

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesindeki reçeteli ilaç fiyatlarına ilişkin yaptığı açıklamada fiyatların yüzde 30 ile yüzde 80 oranında düşürüleceğini söyledi.

Donald Trump, alacağı yeni kararlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Trump, bir sonraki kararnamesinin ülkesindeki reçeteli ilaç fiyatlarına ilişkin olacağını duyurdu.

GÜNDEMİNDE İLAÇ FİYATLARI VAR

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, " Dünya, uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'ndeki reçeteli ilaçların neden diğer herhangi bir ülkedekinden çok daha pahalı olduğunu, hatta bazen aynı şirket tarafından, aynı laboratuvar veya tesiste üretilen aynı ilaçtan beş ila on kat daha pahalı olduğunu merak ediyor?

Açıklaması her zaman zordu ve çok utanç vericiydi çünkü aslında doğru veya haklı bir cevap yoktu. İlaç/İlaç şirketleri, yıllarca bunun Araştırma ve Geliştirme Maliyetleri olduğunu ve tüm bu maliyetlerin hiçbir sebep olmaksızın, yalnızca Amerika'nın "aptalları" tarafından karşılandığını ve karşılanacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

TARİH VE SAAT VERDİ

Trump açıklamasında devamında "Kampanya katkıları harikalar yaratabilir, ancak benimle değil ve Cumhuriyetçi Parti ile değil. Doğru şeyi yapacağız, Demokratların yıllardır mücadele ettiği bir şey. Bu nedenle, yarın sabah, Beyaz Saray'da, saat 9:00'da, Ülkemizin tarihindeki en önemli yürütme emirlerinden birini imzalayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum" diye yazdı.

"YÜZDE 30 İLE YÜZDE 80 ORANINDA AZALTILACAK

Açıklamada ayrıca "Reçeteli İlaç fiyatları, hemen hemen anında, %30 ila %80 oranında azaltılacaktır. Eşitlemek ve uzun yıllar sonra ilk kez Amerika'ya adalet getirmek için tüm dünyada artacaktır! Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünyanın herhangi bir yerinde en düşük fiyatı ödeyen ülke ile aynı fiyatı ödeyeceği en çok ayrım yapılan millet politikasını başlatacağım.

Ülkemiz sonunda adil bir şekilde muamele görecek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri maliyetleri daha önce hiç düşünülmemiş sayılarda azaltılacak. Ayrıca, her şeyin üstüne, Amerika Birleşik Devletleri trilyonlarca dolar tasarruf edecek. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Amerika'yı tekrar müthiş yapın" ifadelerini kullandı.