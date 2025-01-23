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Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum

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ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada dünya genelinde yaptıkları yardımlarının tamamını dondurduğunu söyledi. Trump ayrıca "Faizlerin düşürülmesini istiyorum" dedi.

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) önemli mesajlar verdi. "Tüm NATO ülkelerinden savunma harcamalarını GSYİH'nin yüzde 5'ine çıkarmalarını isteyeceğim, bu zaten yıllar önce olması gereken bir seviyeydi" ifadelerini kullanan Trump, ABD'nin önceki başkanı Joe Biden'a yönelik sert ifadeler kullandı.

Trump, "Biden'ın hatalarıyla enflasyon patladı. Borçlandık. Ancak bu süreç bitti. Biz kazandık ve ABD'nin altın çağını başlattık" diye konuştu.

"DÜNYA GENELİNDE YAPTIĞIMIZ YARDIMLARI DONDURDUM"

Dünyadaki çeşitli ülkelere yapılan yardımları dondurduğunu da belirten Trump, "Dünya genelinde yaptığımız yardımları dondurdum. Enerjide olağanüstü hal ilan ettim. Seçimleri kazandığım günden itibaren ekonomimiz toparlanmaya başladı" sözlerini sarf etti.

"SUUDİ ARABİSTAN 600 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK"

Trump ayrıca "ABD, yapay zekanın ve dijital para birimlerinin başkenti olacak. Ülkemiz tarihin en güçlü birliktelik dönemine giriyor. Ülkemiz daha güçlü olacak, gezegenimiz daha güvenli ve müreffeh olacak. Suudi Arabistan, ABD'ye 600 milyar dolar yatırım yapacak. Bunun 1 trilyon dolara çıkarılmasını isteyeceğim. Benim seçim zaferimle birlikte birçok ülke, dünyanın geleceğinin parlak olduğunu düşünmeye başladı" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN FAİZ MESAJI

Trump faizlere ilişkin de dikkat çeken mesajlar verdi. "Faizlerin düşürülmesini istiyorum" diyen Trump, "Avrupalılar kendi ülkelerinde ürünlerini serbestçe satarken, bizim ürünlerimize kendi ülkelerinde zorluk çıkarıyorlar. Avrupalıların Apple ve Facebook gibi Amerikan şirketlerine vergi uygulaması rahatsız edici. Avrupa Birliği, Apple ve Google gibi şirketlerimizden milyarlarca dolar talep ediyor ve onlara kötü davranıyor. Avrupalılar hiç çekinmeden bize kötü davranıyor. Arabalarımızı almıyorlar, ürünlerimizin kabulünü zorlaştırıyorlar. Ülkemize yapay zeka alanında yatırım yapmak isteyen yatırımcılara bekletmeden gerekli onayları vereceğiz" sözlerini sarf etti.

20 OCAK'TA YEMİN ETMİŞTİ

Donald Trump 5 Kasım 2024 seçimlerinden zaferle çıkmış, 20 Ocak'ta yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Donald Trump: Faizlerin düşürülmesini istiyorum
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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