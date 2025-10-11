Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e karşı aldıkları yeni bir kararı açıkladı. Tüm dünya piyasalarını etkileyecek kararı Trump, sosyal medya hesabından duyurdu.

"AHLAKİ BİR REZALET"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, Çin'in neredeyse tüm ürünlere büyük ölçekli ihracat kontrolleri uygulayacağını açıkladığını hatırlatarak, "Bu karar tüm ülkeleri, istisnasız olarak etkiliyor ve yıllar önce planlandığı açıkça belli olan bir girişim. Uluslararası ticarette benzeri görülmemiş ve diğer uluslara karşı ahlaki bir rezalet" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 100 GÜMRÜK VERGİSİ UYGULAYACAĞIZ"

Trump ayrıca, Çin'in bu "benzeri görülmemiş" adımına karşılık olarak ABD'nin de aynı tarihten itibaren Çin mallarına mevcut vergilere ek olarak yüzde 100 oranında yeni gümrük tarifesi uygulayacağını da duyurdu.

Trump açıklamasında "Amerika Birleşik Devletleri olarak 1 Kasım 2025'te, hatta gerekirse daha da erken, Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi koyacağız. Ayrıca aynı tarihte, her türlü kritik yazılımın ihracatına da kısıtlamalar getireceğiz" ifadelerini kullandı.

TİCARET ATEŞKESİ SONA ERİYOR

ABD ile Çin arasındaki 90 günlük ticaret ateşkesi süresi kasım başında sona ererken, iki ülke arasındaki karşılıklı yaptırımlar ticaret ilişkilerini yeniden gerginleştirdi. Özellikle ABD'nin tarım ve enerji ürünleri ihracatı sert şekilde düşerken, Çinli ithalatçılar bu ürünleri almaktan kaçınıyor.