Doktor, göz ameliyatı sırasında hareket eden 82 yaşındaki kadın hastayı defalarca yumrukladı

Çinli bir doktor göz ameliyatı sırasında hareket eden 82 yaşındaki hastayı üç kez yumrukladı.

Olay sonrası soruşturma açan hastane yetkilileri, doktoru ve hastanenin CEO'sunu görevden aldı. 2019 yılında meydana gelen olay ile ilgili görüntüler bu hafta içinde Çin'de sosyal medyada yayınlandı.

Doktorun hareketi büyük tepki çekti.

İddiaya göre, doktor lokal anestezi verdiği kadını göz ameliyatı sırasında hareket etmemesi için uyardı. Kadın hareket etmeye devam edince kadının üç kez üst üste yumrukladı.

Olay sonrası doktorun ve CEO'nun görevden alındığını açıklayana hastane yönetimi yaşlı kadın ve ailesinden özür diledi.

Ülkenin en büyük göz hastaneleri zinciri olan Aier China'nın bir yetkilisi, hastane CEO'nun olayı merkeze bildirmediği için görevden alındığını söyledi.