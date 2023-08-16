Diyanet İşleri Başkanlığı 'Ulu Çınarlar' Projesi Akdağmadeni'nde Hayata Geçirildi

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Kuran Kursu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen 'Ulu Çınarlar' projesi kapsamında emekli din görevlileri ziyaret edildi. Proje, kuşaklar arası kaynaşmayı ve kültür alışverişini sağlamayı amaçlamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan 'Ulu Çınarlar' projesi Akdağmadeni'nde hayata geçirildi.

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Kuran Kursu öğrencileri tarafından 'Ulu Çınarlar' adlı proje çerçevesinde emekli din görevlileri ziyaret edildi.

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü ve Başarılı Kuran Kursu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen proje çerçevesinde İlçe Müftüsü Abdullah Çolak ve beraberindeki görevliler, Akdağmadeni'nde ikamet eden emekli din görevlileri, Sadık Ünal (87) ve Mehmet Salman'ı (75) ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun her kesimine hitap etmek ve kuşaklar arası kaynaşmayı sağlamak amacıyla başlatmış olduğu proje çerçevesindeki ziyarette İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, Şube Müdürü Sebahattin Topaç,

Din Hizmetleri Uzmanı Gökhan Gökçe ve öğrenciler hazır bulundu. Proje ile ilgili konuşan İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, "Proje çerçevesinde büyüklerimizi ziyaret ederek öğrencilerimizle beraber sohbet ettik. Büyüklerimizi ve gençlerimizi bir araya getirerek kuşaklar arası kaynaşmayı ve kültür alışverişinde bulunmalarını sağladık. Bu projenin kuşaklar arasında kaynaşmaya vesile olacağına inanıyorum." dedi.

Ziyaret sonrası Emekli din görevlileri, Sadık Ünal ve Mehmet Salman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçe Müftüsü Abdullah Çolak'a ve beraberindeki görevliler ve öğrencilere teşekkür etti. - YOZGAT