Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke mutfağını ziyaret etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 88 bin 430 Türk hacı adayına günde 3 öğün yemek hazırlayan Diyanet'in Mekke mutfağını ziyaret etti. Erbaş, hacı adayları için hazırlanan yemekleri ve depoları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 88 bin 430 Türk hacı adayına günde 3 öğün yemek hazırlayan Diyanet'in Mekke mutfağını ziyaret etti.
Erbaş, hacı adayları için sabah kahvaltısı, öğle kumanyası, akşam yemeği ile Arafat kumanyasının hazırlandığı mutfağı ve depolarını gezdi.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbaş, mutfakta çalışan personele teşekkür ederek, başarılar diledi.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Dünya