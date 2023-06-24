Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mekke mutfağını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 88 bin 430 Türk hacı adayına günde 3 öğün yemek hazırlayan Diyanet'in Mekke mutfağını ziyaret etti. Erbaş, hacı adayları için hazırlanan yemekleri ve depoları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.