Diplomatik İlişkilerin 75. Yılı Kutlandı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Bolivya, Ekvator, Peru ve Venezuela ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75'inci yıl dönümünü kutladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dominik Cumhuriyeti, Honduras, Kosta Rika, Nikaragua, Panama, Bolivya, Ekvator, Peru ve Venezuela ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 75'inci yıl dönümünü kıvançla kutluyoruz. Latin Amerika ve Karayipler bölgesi ülkeleriyle ilişkilerimizi çok yönlü biçimde geliştirme amacıyla yürüttüğümüz strateji temelinde, anılan ülkelerle iş birliğimizin bugün eriştiği düzeyden büyük memnuniyet duyuyoruz. Latin Amerika ve Karayipler Eylem Planı çerçevesinde, ülkemizin Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki diplomatik ve konsüler temsili 3 kat, ticaret hacmi 15 kat artmıştır. İkili ilişkilerimiz diplomatik, siyasi, ekonomik, insani ve kültürel veçheleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede çeşitlenip derinleşmiş; ülkemizin bölgesel teşkilatlardaki varlığı belirgin hale gelmiştir. Tüm Latin Amerika ve Karayipler ülkeleriyle ilişkilerimizi ortak çıkar ve halklarımızın refahını gözetecek şekilde, daha da derinleştirmek üzere çalışmayı sürdüreceğiz" denildi.