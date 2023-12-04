Denizde yüzerken köpek balığının bacağını kopardığı genç anne hayatını kaybett
26 yaşındaki Maria Fernandez Martinez Jimenez, 5 yaşındaki kızıyla birlikte Meksika sahilinde yüzüyorken köpek balığı saldırısına uğradı. Köpek balığı tarafından bacağı koparılan genç anne, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar taziye için çiçek bıraktı. Köpekbalığı saldırısının ardından yetkililer, vatandaşları köpek balıklarına karşı uyardı.
26 yaşındaki anne, 5 yaşındaki kızının gözleri önünde köpekbalığı saldırısında öldü, köpek balığı plajın sadece birkaç metre uzağında kadının bacağını bacağını kopardı.
26 yaşındaki Maria Fernandez Martinez Jimenez, 5 yaşındaki kızı ile Meksika sahilinde yüzdüğü sırada köpek balığının saldırısına uğradı.
Köpek balığının bacağını kopardığı anne, bir genç tarafından plaja taşımayı başardı. Fakat aşırı kan kaybeden Maria, sağlık ekipleri gelemeden hayatını kaybetti.
Çevrede bulunanlar Maria'nın hayatını kaybettiği yere çiçek bırakarak taziyelerini iletti.
Köpek balığı annesinin yanında oynayan Maria'nın beş yaşındaki kızına isedokunmadı.
Kaza sonrası bir kaç saat sonra yapılması planlanan yüzme yarışı iptal edildi.
Yetkililer, vatandaşları köpek balıklarına karşı uyardı.