Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi İçin Çin'e Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine gitti. Erdoğan'a eşlik eden bakanlarla birlikte, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in vereceği akşam yemeği ve diğer liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Türkiye, ŞİÖ'de 'diyalog ortağı' olarak yer alıyor ve zirveye 26 ülke lideri katılmakta.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e gitti.

Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu birçok bakan ve yetkili eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin şehrinde düzenlenen zirve kapsamında pazar günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Erdoğan'ın ayrıca Şi Cinping ve zirveye katılan diğer liderlerle ikili görüşmeler yapacağı belirtiliyor.

Türkiye, Şanghay İşbirliği Örgütü'nde (ŞİÖ) "diyalog ortağı" sıfatıyla yer alıyor.

ŞİÖ zirvesine aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi'nin de bulunduğu 26 ülke lideri katılıyor.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin Çin ziyareti sırasında, Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu birçok liderle bir araya gelecek.

Şanghay İşbirliği Örgütü nedir?

Ana işbirliği konusu güvenlik olan örgüt ilk olarak 1996'da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından Şanghay Beşlisi adıyla kuruldu.

2001'de Özbekistan'ın da katılmasıyla Şanghay İşbirliği Örgütü adını aldı.

Daha sonra Hindistan, Pakistan, İran ve Belarus da tam üye oldu.

Moğolistan ve Afganistan gözlemci ülke statüsünde.

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Mısır, Katar, Nepal, Sri Lanka ve Kamboçya ise ŞİÖ'nün diyalog ortakları sıfatıyla toplantılara katılıyor.

BBC
