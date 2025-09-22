Erdoğan'dan Özgür Özel'e Trump Yanıtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, " Donald Trump'ın oğluyla görüşme" iddiasına yanıt verdi.

Özel, 18 Eylül'de yaptığı konuşmada Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğluyla İstanbul'da gizli bir görüşme yaptığını iddia etmişti.

Babasıyla aynı isimli Donald Trump Jr'ın Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü öne sürmüştü.

CHP lideri, "Babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız" konuşmasının bu görüşmede geçtiğini de iddia etti.

Özel, ziyaretin gizli tutulduğunu söylemiş,"'İş adamı' yazmışlar; ismini yazmıyorlar ziyarete Filistin kan ağlarken Trump'ın oğluyla lobi şirketleri üzerinden iş tutuyorlar. Filistin'i, Filistin'deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp Trump'a terk ediyorlar" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 Eylül'de ABD'ye seyahati öncesi havalimanında bu iddiaya yanıt verdi.

Erdoğan, "Sayın Trump'la herhangi bir alışveriş yapacak olursak oğluyla yapmamıza gerek yok, Trump'ın kendisiyle yaparız. Sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" dedi.

Erdoğan, ayrıca "Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için gittiği ABD'de 25 Eylül'de Washington'da Trump ile de bir araya gelecek.

Donald Trump da Social Truth hesabından Erdoğan görüşmesini duyurdu.

Beyaz Saray'daki görüşmede, "büyük ölçekli Boeing uçağı alımı, büyük bir F-16 anlaşması" yapılması üzerine çalışıldığını söyledi.

Trump, F-35 görüşmelerinin devam ettiğini ve bunun olumlu sonuçlanmasını beklediklerini de kaydetti.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Boeing'den 300 uçak alımı için sözleşme şartları ve teslimat takvimi üzerinde görüşmelerin sürdüğünü açıklamıştı.

Donald Trump Jr kimdir?

48 yaşındaki Donald Trump Jr, Trump'ın en büyük çocuğu.

Ailede politik anlamda en aktif isimlerin başında geliyor.

MAGA etkinliklerinde ateşli konuşmalarıyla öne çıkan Trump Jr, babasının son kampanyasında da önemli rol oynadı.

Trump, çocukluğunda yaz aylarını, o zamanlar Çekoslovakya olarak bilinen topraklarda geçirdi.

Burada büyükbabasıyla birlikte avlara çıktı. Halen avcılığı sürdürüyor ve ABD'deki silah edinme yasalarının da ateşli bir savunucusu olmaya devam ediyor.

Gençliği olaylıydı. Yirmili yaşlarının başında, New Orleans'ta sarhoşluk suçlamasıyla tutuklandı ve hapse atıldı.

Trump Jr'ın beş çocuğu bulunuyor.