Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Azerbaycan'ın Laçın şehrine gitti. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olan Laçın Uluslararası Havalimanı'nda açılışını yaptı.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Azerbaycan ziyaretinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kürşat Zorlu, Ali İhsan Yavuz, Zafer Sırakaya, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de eşlik ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için görevlendirdiği 10 isim belli oldu

10 isme kritik görev! İşte "Talimat verdim" dediği kurmayları
İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo

İşte memur ve emekli maaş zammı için en güçlü senaryo
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlanıp tahliye oldu

İmamoğlu'na yakın bir isim daha itirafçı olup tahliye edildi
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz

Günlük kiralık daireye kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Burcu Esmersoy'dan bikinili şov! Peş peşe 6 farklı modelle kamera karşısında

Tatilde sınırları zorladı! Tek videoda 6 bikini değiştirdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia

Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Çıplak ayakla salatalık havuzuna daldı

Mide bulandıran görüntüler Türkiye'den! Hindistan'dan ne farkımız var?
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü

Ağıla girdiğinde hayvanlarını korkunç şekilde buldu
Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Görüşmeler başladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

Bıçak altına yatmıştı! Yeni haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.