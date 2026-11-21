(ANTALYA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda ( Cop31 ) fosil yakıtlar ve iklim finansmanı konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle müzakereler uzatmaya kaldı. Avrupa Birliği (AB) İklim Komiseri Wopke Hoekstra, güçlü bir anlaşmaya varılamaması halinde zirvenin anlaşmasız sona erebileceği mesajını verdi.

Türkiye'nin Başkanlığını, Avustralya'nın ise Müzakereler Başkanlığını üstlendiği 31. Taraflar Konferansı'nda ( Cop31 ), final müzakereleri sürüyor.

Yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen zirvenin dun sona ermesi planlanıyordu. Ancak ülkeler, nihai karar metninde fosil yakıtlara nasıl yer verileceği ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak iklim finansmanı gibi kilit konularda hala uzlaşıya varamadı.

Önceki gün yayımlanan ikinci karar taslağından fosil yakıtlara ilişkin ifadelerin çıkarılması, aralarında AB ülkeleri ve iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelerin de bulunduğu delegasyonların tepkisini çekti. Önceki taslakta yer alan, iklim değişikliğine uyum finansmanının 2035 yılına kadar yıllık 120 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedefin kaldırılması da tarafların anlaşmasını zorlaştıran nedenler arasında gösteriliyor.

AB İKLİM KOMİSERİ'NDEN ZİRVEDEN 'ANLAŞMASIZ AYRILMA' MESAJI

AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra, bugün gazetecilere yaptığı açıklamada, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanabileceği mesajını verdi.

Hoekstra, "Kötü bir anlaşma yapmaktansa hiç anlaşma yapmamak daha iyidir" dedi. Fosil yakıtlar ve karbon yakalama teknolojileri konusundaki anlaşmazlıkların aşılıp aşılamayacağı sorusuna ise "Açıkça görülüyor ki henüz bir uzlaşma yok" yanıtını verdi.

BAKAN KURUM'DAN UZLAŞMA ÇAĞRISI

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, müzakerelerde uzlaşma sağlanamayan başlıkların aşılması amacıyla temaslarda bulundu.

Bakan Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, İrlanda İklim Bakanı Darragh O'Brien ve AB İklim Komiseri Wopke Hoekstra ile bir araya geldi.

Görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurum, "Belli konuları çözdük. Belli konulara ilişkin de tarafları bir araya getiriyoruz. Bunların görüşlerini, fikirlerini açık bir şekilde konuşmalarını istiyoruz. Bu yönde görüşmeler devam edecek. Az önce de ilgili tarafları bir araya getirdik. Belli noktalarda buluşulabilir şekliyle aslında tarafları uzlaşıya davet ediyoruz. Bakalım daha son ana kadar bu uğraşı, bu gayreti göstereceğiz" dedi.

Kurum, güçlü bir sonuç kararı çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Buradan çok iyi bir karar da çıkarabiliriz. Ben bu isteği, arzuyu görüyorum, bu gayreti görüyorum. Ancak tabii ki tarafların buna karar vermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GREENPEACE: TARAFLAR GÜN BOYUNCA GERÇEK BİR MÜZAKERE YÜRÜTMEDİ

Greenpeace COP31 Delegasyonu Başkanı Jasper Inventor ise bugün yaptığı açıklamada, gün boyunca yeni bir karar metninin dağıtılmadığını ve taraflar arasında fiili müzakerelerin gerçekleştirilmediğini savunarak sürecin geldiği noktayı eleştirdi. Inventor şu ifadeleri kullandı:

"Taraflar masaya oturmalı, birbirlerinin gözlerinin içine bakmalı ve Başkanlığın kapalı kapılar ardında bir uzlaşma üretmesini beklemek yerine metni kendileri müzakere etmeli. Antalya'daki müzakere salonlarının dışında iklim krizi hızlanırken, biz hala krizin temel nedeni olan fosil yakıtların sona erdirilmesini hedefleyen bir metni bekliyoruz. Bu çıkmazdan kurtulmanın yolu tarafları bir araya getirmekten geçiyor. Bunun başlangıç noktası da iddialı iklim hedefleri ve iklim finansmanıdır."

Kaynak: ANKA