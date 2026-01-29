Haberler

Çin ve Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü

Çin ve Azerbaycan dışişleri bakanları görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Pekin'de görüştü. İki bakan, stratejik ortaklıkları ve uluslararası iş birliğini geliştirmek için temasları artırma kararı aldı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Pekin'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Wang görüşmede, Çin ile Azerbaycan arasında kurulan kapsamlı stratejik ortaklığın ikili ilişkilerin gelişimini kapsamlı bir aşamaya taşıdığını belirterek, iki tarafa her düzeyde temasları sürdürme ve kültürel iletişimi teşvik etme çağrısında bulundu.

Dünyanın çalkantılı bir döneme girdiğini vurgulayan Wang, Küresel Güney ülkeleri olan Çin ile Azerbaycan'ın çok taraflılığı uygulayarak, merkezinde Birleşmiş Milletler'in (BM) bulunduğu uluslararası düzenin korunması ve daha adil bir küresel yönetişim sisteminin oluşturulmasına katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Bayramov ise görüşmede geçen yıl ikili ilişkilerin üst seviyeye çıkarılmasının iki ülke arasındaki stratejik iş birliğine güçlü bir ivme kazandırdığını dile getirdi. 'Tek Çin' ilkesine kararlılıkla bağlı kalmaya devam edeceklerini kaydeden Bayramov, Çin ile üst düzey temasları sürdürmeye, iki ülke arasında ekonomi, ticaret, yatırım, eğitim, turizm, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir
Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu: Dört sene okudum, Altın Koza'm var

Ünlü oyuncu çareyi pankart açmakta buldu
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı

Şarkı söyleyen kişi devlet başkanı, yanındaki ise eski sevgilisi