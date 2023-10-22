Çin Sahil Güvenliği, Filipinler Sahil Güvenliğine ait gemiye çarptı

Filipinler Silahlı Kuvvetleri, Çin Sahil Güvenliğine ait geminin, Filipinler Sahil Güvenliğine ait ikmal gemisine tehlikeli manevrası sonucu çarptığını duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Çin'in eylemlerinin 'tehlikeli ve sorumsuzca' olduğu ifade edildi.

Olay, Filipinler'in batısında, Güney Çin Denizi açıklarında meydana geldi. Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 'Düzenli ve rutin bir ikmal görevi yürütürken, Çin Sahil Güvenlik gemisinin tehlikeli engelleme manevraları, Filipinler Silahlı Kuvvetleri ile sözleşmeli ikmal gemisi ile çarpışmasına neden oldu. Batı Filipinler Denizi Ulusal Görev Gücü, Çin Sahil Güvenliği ve Çin Deniz Milisleri tarafından gerçekleştirilen tehlikeli, sorumsuz ve yasadışı eylemleri en güçlü şekilde kınamaktadır. Bu eylem Filipinler'in egemenlik haklarının ve yargı yetkisinin ihlalidir ve Birleşmiş Milletler Şartı ile Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin tamamen göz ardı edilmesidir' denildi.

Ordu, Çin'e ait geminin Filipinler'e ait gemiye çarptığı anların görüntülerini yayınladı.