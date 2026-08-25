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Çin'den ABD'nin İran Yaptırımlarına Sert Tepki

Çin'den ABD'nin İran Yaptırımlarına Sert Tepki
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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını değerlendirerek, Çin-İran iş birliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde olduğunu ve bu ilişkilere müdahale edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sözcü Lin Jian, uluslararası dayanağı olmayan tek taraflı yaptırımların sorunları çözmediğini, aksine krizleri derinleştirdiğini belirtti ve önceliğin diyalog ile müzakereye verilmesi gerektiğini ifade etti.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Pekin ile Tahran arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde yürütüldüğünü bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in İran'ı küresel finans sisteminden izole etmeyi amaçlayan yeni yaptırımlar uygulamaya başladıklarına yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Çin ile İran arasındaki iş birliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde sürdürüldüğünü kaydeden Lin, bu ilişkilere müdahale edilmemesi ve zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Sözcü Lin, Çin'in kendi yasal hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak üzere gerekli tüm tedbirleri alacağını belirterek, "Uluslararası hukuk dayanağı bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetki vermediği tek taraflı yasa dışı yaptırımlara karşı çıktığımızı defalarca dile getirdik. Ekonomik savaş ve azami baskı politikaları sorunların çözümüne katkı sağlamaz, aksine çatışmaları şiddetlendirerek krizin yayılmasına, küresel ekonomik ve finansal düzenin bozulmasına ve diğer ülkelerin meşru haklarının ihlal edilmesine yol açar. Mevcut durumda öncelik gerginliğin yatıştırılmasına ve yeniden diyalog ile müzakere zeminine dönülmesine verilmeli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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