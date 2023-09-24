Çin'in İstanbul Başkonsolosu'nun resepsiyon görüntüleri

1. İstanbul'dan çeşitli görüntüler

2. Etkinlikten çeşitli görüntüler

3. Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong'ın çeşitli görüntüleri

4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Dış İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan'ın çeşitli görüntüleri

5. Performanslardan çeşitli görüntüler

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 74. yıldönümünü kutlamak üzere Cuma günü akşam saatlerinde İstanbul'da büyük bir resepsiyon düzenlendi.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun ev sahipliği yaptığı etkinliğe çok sayıda Çinli ve Türk konuğun yanı sıra diplomatik misyon üyeleri de katıldı. Gecede Çinli şarkıcı ve dansçılar canlı performanslar sergiledi ve bir gala yemeği düzenlendi.

Konuklara hitap eden Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, son 74 yıldır Çin Komünist Partisi'nin Çin'in modernleşmesine önderlik yaptığını ve hızlı ekonomik büyüme ve uzun vadeli sosyal istikrar elde ettiğini söyledi.

Wei, "Çin, dünyadan yalıtılmış şekilde kalkınamaz ve dünya da Çin olmadan kalkınamaz" dedi.

Wei, Çin'in küresel ekonomik büyümeye ortalama katkısının 2013-2021 döneminde yüzde 30'un üzerine çıktığını ve dünyada yoksulluğun azaltılmasına katkısının yüzde 70'i aştığını vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın Diş İlişkiler Danışmanı Mustafa Osman Turan ise Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin mükemmel olduğunu söyleyerek İstanbul ve Çin kentlerinin, gelecekte çeşitli yenilikçi fırsatlarla ilişkilerini daha da ileri götürmelerine dair umudunu dile getirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor. (XHTV)